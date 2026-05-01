Сумоїст Аонішікі поділився очікуваннями від бою Іонуе – Накатані

Руслан Травкін — 1 травня 2026, 11:44
Данило Аонішікі Явгусишин
Українець Данило Аонішікі Явгусишин поділився очікуваннями від боксерського поєдинку Наоя Іноуе (320, 27 KO) – Дзунто Накатані (32‑0, 24 KO).

Слова сумоїста передає Nikkansports.com.

"Це рідкісна подія, тому я дуже хотів би побачити її наживо".

Навіть якщо його мрія здійсниться і він опиниться на трибунах, він з посмішкою попередив журналістів: "Будь ласка, не звертайтеся до мене за коментарем".

Оскільки перегляд боїв є одним з його хобі, на прохання передбачити результат поєдинку він з повагою відмовився, сказавши:

"Я ж не професіонал. Я хочу, щоб це був хороший поєдинок".

Їх бій відбудеться 2 травня у Токіо на арені "Tokyo Dome". Трансляція буде доступна на DAZN.

Раніше Накатані відмовився від титулів чемпіона світу за версіями WBC та IBF у найлегшій вазі та дебютував у другій легшій вазі, де перебоксував Себастьяна Реєса.

Іноуе в Ер-Ріяді провів захист титулів проти Давіда Пікассо. Поєдинок тривав повну дистанцію і завершився перемогою японця одноголосним рішенням суддів.

