Сумоїст Аонішікі травмував ліву щиколотку за 4 дні до старту Natsu Basho

Руслан Травкін — 6 травня 2026, 21:56
Данило Аонішікі Явгусишин
Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин травмував ліву щиколотку під час тренувального поєдинку з Вакамотохару.

Про це пише Sponichi.co.jp. Деталі додає Nikkansports.com.

Сталося це в стайні Арашіо, Токіо. Українець прибув туди для проведення спарингів.

Під час однієї з сутичок Данило упав на спину, стогнучи, і деякий час не міг підвестися. Йому допомогли встати інші борці сумо, а до пошкодженої ділянки приклали лід.

Наставник борця, ояката Аджигава, прокоментував ситуацію:

"Спершу потрібно зрозуміти, що саме сталося, тому він поїхав до лікарні. Сьогодні й завтра стан може відрізнятися, тож поки що нічого не ясно. До турніру ще є кілька днів, тому будемо дивитися по ситуації.

До цього моменту він уже міг тренуватися на повну силу. Він працює заради участі в турнірі, але все залежатиме від характеру травми. У будь-якому разі курс на виступ не змінюється". 

Нагадаємо, Natsu Basho стартує найближчої неділі, 10 травня. Подію прийме арена "Рьогоку Кокугікан" у місті Токіо.

Зазначимо, що якщо Данило покаже результат маке-коші (7-8 та гірше), то втратить ранг озекі.

Раніше Явгусишин повідомляв, що залікував перелом пальця на нозі. 

