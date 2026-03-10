Аонішікі прокоментував свою поразку на другий день турніру Haru Basho

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин, який має статус цунаторі (претендента на ранг йокозуна), оступився вже на другий день турніру Haru Basho. Українець назвав причину поразки від Йошинофуджі.

Слова Данила цитує Tokyo-sports.co.jp.

"Я не думаю, що моє сумо було таким вже поганим. Мені слід було атакувати трохи раніше", – визнав Явгусишин.

Аонішікі додав, що тепер буде ще вмотивованішим на подальші дні.

"Я хочу повернутися до свого звичного режиму з завтрашнього дня. Сподіваюся, що зможу все більше проявляти свій власний стиль", – заявив 21-річний сумоїст.

Старший на три роки Йошинофуджі дуже незручний для українця. Японець виграв уже четвертий бій із п'яти.

Сьогодні, 10 березня, суперником Данила буде Вакатакакаге, якого він перемагав тричі, але й двічі зазнавав поразок.

Щоб стати першим європейцем, який отримає ранг йокозуна, Аонішікі треба виграти Haru Basho або показати домінуючий результат (13-2 чи 14-1).