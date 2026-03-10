Аонішікі прокоментував свою поразку на другий день турніру Haru Basho
Данило Аонішікі Явгусишин
tokyo-sports.co.jp
Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин, який має статус цунаторі (претендента на ранг йокозуна), оступився вже на другий день турніру Haru Basho. Українець назвав причину поразки від Йошинофуджі.
Слова Данила цитує Tokyo-sports.co.jp.
"Я не думаю, що моє сумо було таким вже поганим. Мені слід було атакувати трохи раніше", – визнав Явгусишин.
Аонішікі додав, що тепер буде ще вмотивованішим на подальші дні.
"Я хочу повернутися до свого звичного режиму з завтрашнього дня. Сподіваюся, що зможу все більше проявляти свій власний стиль", – заявив 21-річний сумоїст.
Старший на три роки Йошинофуджі дуже незручний для українця. Японець виграв уже четвертий бій із п'яти.
Сьогодні, 10 березня, суперником Данила буде Вакатакакаге, якого він перемагав тричі, але й двічі зазнавав поразок.
Щоб стати першим європейцем, який отримає ранг йокозуна, Аонішікі треба виграти Haru Basho або показати домінуючий результат (13-2 чи 14-1).