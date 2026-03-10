Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Аонішікі прокоментував свою поразку на другий день турніру Haru Basho

Руслан Травкін — 10 березня 2026, 05:23
Аонішікі прокоментував свою поразку на другий день турніру Haru Basho
Данило Аонішікі Явгусишин
tokyo-sports.co.jp

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин, який має статус цунаторі (претендента на ранг йокозуна), оступився вже на другий день турніру Haru Basho. Українець назвав причину поразки від Йошинофуджі.

Слова Данила цитує Tokyo-sports.co.jp.

"Я не думаю, що моє сумо було таким вже поганим. Мені слід було атакувати трохи раніше", – визнав Явгусишин.
Читайте також :
Відео Фото "Чорний день" для українців: Аонішікі та Шіші зазнали поразок на турнірі Haru Basho 2026

Аонішікі додав, що тепер буде ще вмотивованішим на подальші дні.

"Я хочу повернутися до свого звичного режиму з завтрашнього дня. Сподіваюся, що зможу все більше проявляти свій власний стиль", – заявив 21-річний сумоїст.
Читайте також :
Улюблений сумоїст Аонішікі відзначив українця компліментом

Старший на три роки Йошинофуджі дуже незручний для українця. Японець виграв уже четвертий бій із п'яти.

Сьогодні, 10 березня, суперником Данила буде Вакатакакаге, якого він перемагав тричі, але й двічі зазнавав поразок. 

Щоб стати першим європейцем, який отримає ранг йокозуна, Аонішікі треба виграти Haru Basho або показати домінуючий результат (13-2 чи 14-1). 

Читайте також :
Відео Фото Дідівщина, суворий графік і головні скандали: інший світ професійного сумо
Сумо Данило Аонішікі Явгусишин

Данило Аонішікі Явгусишин

"Чорний день" для українців: Аонішікі та Шіші зазнали поразок на турнірі Haru Basho 2026
Улюблений сумоїст Аонішікі відзначив українця компліментом
Cумоїст Аонішікі прокоментував перший успіх на турнірі Haru Basho 2026
Українці Аонішікі та Шіші стартували з перемог на Haru Basho 2026
Легенда сумо Мусасімару: Аонішікі приїхав із охопленої війною України і прагне до успіху

Останні новини