Історичний шанс для українця Аонішікі: прев'ю Haru Basho 2026

Haru Basho 2026 може стати історичним. Уже 8 березня в Осаці розпочнеться турнір, на якому українець Данило Явгусишин має шанс зробити останній крок до рангу йокозуни.

Другий Імператорський турнір року прийматиме Edion Arena Osaka – арена, що вміщує близько 8000 глядачів.

Змагання триватимуть до 22 березня, коли й стане відомим ім'я нового переможця.

Погляньмо на головні новини міжсезоння та інтриги, які несе нам березневий башо.

Данило Явгусишин: тріумфальний січень, надії на березень

Згадаємо, як пройшов січневий турнір у Токіо.

Через травми йокозуни виступали не в найкращій формі й вибули з боротьби за чемпіонство.

Після 15 днів турніру залишилися два лідери – озекі Аонішікі Арата та маегашира 4 Атаміфуджі.

Плейоф відбувся після заключного поєдинку основної частини турніру – битви йокозун. Українець провів блискавичний кубінаге та переміг суперника, який був на 50 кг важчий.

Це стало другим юшо поспіль і першим у ранзі озекі.

Перемога в ранзі озекі відкриває шлях до звання йокозуни, адже для підвищення зазвичай потрібно виграти два башо поспіль.

Невдовзі після турніру зібрався комітет йокозун і оголосив Данила цуноторі – кандидатом на підвищення до рангу йокозуни. Слово складається з двох частин: "цуна" – канат, символ титулу, і "торі" – боротьба.

Комітет також дав зрозуміти, що для підвищення буде достатньо виграти наступний турнір або показати результат 13-2 чи краще.

Його кар'єра вже містить кілька історичних моментів.

Рекордно швидкий підйом до сан'яку (високі ранги: комусубі, секіваке, озекі).

Рекордне підвищення до рангу озекі.

Юшо (перемога на турнірі) в ранзі секіваке і перемога в дебютному турнірі озекі – таке востаннє траплялося ще у 1937 році.

І здається, що ми досі не бачили його максимуму.

Виграти три турніри поспіль – надзвичайна подія в сумо. Проте українець уже довів, що "звичайний" – це не про нього.

А що якщо ні?

Асоціація чітко дала зрозуміти, що очікує або перемоги, або результату 13-2 чи краще.

Данило ж за всю карʼєру в топ дивізіонах мав найкращий результат 12-3. І перемогти з таким рахунком ще раз буде надзвичайно важко. З іншої сторони – найнижчий результат в карʼєрі – 11-4.

З моменту дебюту в макуучі українець здобував мінімум 11 перемог за турнір Скріншот

Йому всього 21 рік. Свій день народження він святкуватиме одразу після завершення турніру. І здається, ми всі розуміємо, який подарунок він хотів би отримати.

Ми всі сподіваємося на білий пояс (носять лише йокозуни – прим.) після березня, але що станеться, якщо Данилу не вдасться знову тріумфувати?

Якщо коротко – нічого страшного. Він залишиться озекі й просто почне нову гонку за двома перемогами поспіль. З таким сумо і стабільністю результатів це, швидше за все, лише питання часу – якщо не буде травм.

Статус цуноторі буде знято, але його можна буде отримати знову, коли Данило проведе відмінний турнір. Можна буде перевести дух, звикнути до нової ваги (є інформація, що Данило добирається до 150 кг) та з новими силами почати гонку.

Падіння з рангу озекі наразі виглядає малоймовірним, адже уявити, що українець 2 турніри поспіль буде мати відʼємну різницю перемог\поразок дуже важко. Звичайно, поки він здоровий.

В інтервʼю каналу "Японський борщ" Данило розповів про долю подарунків, які він отримав після своїх перемог.

Наприклад, він отримав у подарунок цілу корову. Оскільки така кількість мʼяса не поміститься в холодильник, тому частина роздається членам клубу, друзям, та дружнім клубам, які чудово ладнають з оякатою (тренером).

Також можна попросити відкласти отримання подарунку, що зручно, коли ти виграєш кілька турнірів підряд.

Проблеми йокозун

Обидва йокозуни, попри травми, не стали зніматися із січневого турніру й завершили його з однаковим результатом – 10-5.

Зазвичай йокозуни знімаються з турніру, якщо поразок стає забагато.

Проте цього разу ситуація була іншою. Турнір відвідав Імператор, а у другій половині башо ще залишався шанс поборотися за юшо.

У підсумку ми отримали битву йокозун у 15-й день турніру.

Оносато протягом усього міжсезоння намагався відновитися після травм. Втім, на останніх відкритих тренуваннях він не завжди виглядав упевнено і визнав, що підходить до турніру не в найкращій формі. На запитання, як він планує боротися з Данилом, йокозуна відповів, що їхня зустріч, ймовірно, відбудеться наприкінці турніру, і до того часу він сподівається набрати кондиції.

Хошорю також потрапив в цікаву історію з новим озекі. Бійцям найвищих рангів можна ходити на тренування до інших стаєнь. Монгол активно користувався цією можливістю і часто приходив на тренування без попередження, що вважається поганим тоном.

Раніше, маючи складні поєдинки з Кірішимою на турнірах, він спеціально проводив із ним кілька тренувальних сесій. Тепер же, коли рахунок очних зустрічей з українцем дійшов до непристойних 0-5, він почав шукати Данила по стайнях, щоб набратись досвіду та впевненості.

В один з таких днів, Хошорю зʼявився на тренуванні та почав викликати Данила на спаринги. Після чотирьох українець вирішив завершити тренування, хоч йокозуна його кликав. Для бійців нижчого рівня так себе поводити не можна, але озекі може відмовитись від боротьби. Тим більше коли Хошорю порушив правило неоголошених візитів.

За словами його оякати, частковий розрив меніска турбує Хошорю значно менше, ніж раніше. Проте найбільше його турбує, що за рік в цьому ранзі, він ще не тримав кубку за перемогу на башо в руках. Тиск на нього відчувається не тільки зовні, а й зсередини. Монгол зізнався, що деколи має безсонні ночі через думки про чемпіонство.

Скандал в Ісегахамі

Минулий турнір став надзвичайно вдалим для Ісегахами – однієї з найбільших стаєнь у сумо. Атаміфуджі взяв джун-юшо, Хакунофуджі та Йошинофуджі здобули перемоги над йокозунами, а стайня також виграла титули в санданме(4-й дивізіон) та джонокучі(6-й) й узяла джун-юшо в макушиті(3-й).

Здавалось би, що ситуація прекрасна – багато талановитих бійців, молодий та досвідчений тренер.

Проте 24 лютого зʼявилась інформація, що Терунофуджі та Хакунофуджі зʼявились в Асоціації сумо для надання пояснень у справі про прояв насильства. Виявилось, що на вечірці перед відправкою в Осаку, Хакунофуджі вів себе непристойно в компанії дівчат. Або ж так здалось тренеру, який чи то жбурнув, чи то махав перед учнем пляшкою саке.

Ояката сам визнав негідну поведінку, тому це може помʼякшити покарання. Тим не менше йому світить закриття стайні, з пониженням в рангу його, як члена Асоціації.

В будь-якому разі рішення буде винесено вже після турніру.

Можемо тільки здогадуватись, як ця ситуація вплине на результати всіх учнів монгольського оякати.

Енхо бореться за мрію

Енхо, який програв матч за чемпіонство в дивізіоні макушита, проводив останній матч в січні з 2 переломами стопи, отримані під час 6-го матчу.

У новому банзуке він піднявся до рангу макушита 4, тож результат 5-2 може повернути його до джурьо – дивізіону із зарплатою. Але зараз японця цікавлять не лише гроші. Ще один турнір дасть йому можливість після завершення кар'єри стати старійшиною Асоціації й працювати тренером.

Він один із бійців, які перейшли до Ісегахами зі стайні Міягіно. Після скандалу цей стейбл поставили на паузу, і Енхо є першим претендетом на те, щоб знову відкрити колись велику стайню.

Кажуть, що саме тому він не приєднався до масового перейменування бійців, і навіть викликав юристів, щоб довести можливість залишити шикону.

А з огляду, що бійцям Ісегахами знову треба буде шукати притулку, ситуація виглядала ідеально. Якби не перелом. І якщо перелом не завадить йому виступити в березні на достатньому рівні.

Шіші хоче закріпитись в середині макуучі

У новому банзуке Сергій Шіші Соколовський уже втретє отримав свій найвищий ранг – М11. Ріст у ранзі означає, що суперники також будуть вищого рівня. Минулі два рази українець повертався до низу дивізіону. Багато експертів відзначили покращену роботу ніг, яку він показав у січні. Можливо, саме це дозволить йому не лише уникнути падіння після березня, а й закріпитися на цій висоті.

Після 12-го дня Сергій йшов 9-3, та переміг комусубі Охо. Тільки дуже серйозні суперники з вершини таблиці зупинили його в гонці за чемпіонство.

Можливо, саме 2026 рік стане для українського сумоторі роком нових вершин.

Haru Basho в Осаці вже не раз ставав місцем великих історій.

Цього разу він може подарувати ще одну – історію про українця, який стоїть за крок від каната йокозуни.

