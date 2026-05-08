Українець Аонішікі пропустить стартові два дні турніру Natsu Basho

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин пропустить щонайменше перші два дні турніру Natsu Basho 2026 через травму щиколотки.

Про це пише Nikkansports.com. Деталі додає Sponichi.co.jp.

На цьому турнірі Данилу вперше загрожує пониження в рейтингу, і якщо він матиме маке-коші (результат 7-8 та гірше), то на наступному турнірі його понизять із рангу озекі до рангу секіваке.

Явгусишин виграв Кубок Імператора на турнірах у листопаді та січні. У березні у разі тріумфу міг стати йокозуною, але через травму мізинця показав результат 7-8.

Він відновив тренування з сумо наприкінці квітня. Спортсмен швидко коригував свої тренування, готуючись до нового Гранд-турніру.

Українець кілька днів тому зазнав травми лівої щиколотки на тренуванні. Перші два дні турніру пропустить і йокозуна Оносато, який також бореться з травмами.

"Ми розмовляли з ними та їхніми лікарями. Я сподіваюся, що вони оговтаються від травм і знову покажуть нам свою сильну форму.

Аонішікі нещодавно отримав травму. У нього була низка травм, тому я сподіваюся, що він повністю одужає. Чи буде він боротися на Natsu Basho? Я не знаю. Це вирішувати йому та його оаякаті. Ми нічого не можемо з цим вдіяти", – сказав для ЗМІ голова суддівського комітету Асакаяма (колишній озекі Кайо).

Нагадаємо, Natsu Basho стартує найближчої неділі, 10 травня. Подію прийме арена "Рьогоку Кокугікан" у місті Токіо.