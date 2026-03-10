Голова Асоціації сумо висловився про поразку Аонішікі на старті Haru Basho

Голова Японської асоціації сумо Хаккаку (під час кар'єри виступав під іменем Хокутоумі) став на захист Данила Аонішікі Явгусишина. Він вважає, що поразка на початку турніру не є чимось катастрофічним.

Його слова передає Nikkan Sports.

"Це вплине на його подальші виступи. Це турнір, на якому можна завоювати найвищий ранг. Зараз лише другий день. Він повинен просто забути про це завтра", – сказав він.

На другий день турніру український сумоїст програв Йошинофуджі.

Хокутоумі досягнув рангу йокозуна в 1987 році. Він став 61-м рікіші (борцем), який досягнув найвищого звання. Станом на 2026 рік йокозунами стали 75 атлетів.

Нагадаємо, кілька днів тому Данило отримав похвалу від гавайського йокозуни.