Говорили про нашу улюблену Україну: Ломаченко та Шатернікова зустрілися в Колумбії
Одні з найвідоміших представників України в боксі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) та Аліна Шатернікова (16-2, 3 КО) зустрілися в Боготі (Колумбія) під час саміту WBO.
Шатернікова поділилася спільним фото в соцмережах.
"Це був незабутній вечір, проведений з Ломою. Ми зустрілися в Колумбії і розмовляли про нашу улюблену Україну, про наші сім'ї, наші турботи і радості, про те, як ростуть і розвиваються наші діти.
Час пролетів так швидко, що ми помітили це тільки тоді, коли офіціанти почали готувати ресторан до сніданку наступного ранку. Дякую, мій дорогий друже, за твою боксерську спадщину і за твою теплу і добру душу", – написала Шатернікова.
Василь Ломаченко завершив кар'єру в червні цього року. Український боксер неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, нещодавно він зустрівся з митрополитом УПЦ МП, до того – інвестував гроші в російську компанію.
Нагадаємо, раніше Аліна Шатернікова заявляла, що Усику варто задуматися про завершення кар'єри.