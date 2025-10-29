Українська правда
Говорили про нашу улюблену Україну: Ломаченко та Шатернікова зустрілися в Колумбії

Руслан Травкін — 29 жовтня 2025, 09:22
Одні з найвідоміших представників України в боксі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) та Аліна Шатернікова (16-2, 3 КО) зустрілися в Боготі (Колумбія) під час саміту WBO.

Шатернікова поділилася спільним фото в соцмережах.

"Це був незабутній вечір, проведений з Ломою. Ми зустрілися в Колумбії і розмовляли про нашу улюблену Україну, про наші сім'ї, наші турботи і радості, про те, як ростуть і розвиваються наші діти.

Час пролетів так швидко, що ми помітили це тільки тоді, коли офіціанти почали готувати ресторан до сніданку наступного ранку. Дякую, мій дорогий друже, за твою боксерську спадщину і за твою теплу і добру душу", – написала Шатернікова.

Василь Ломаченко завершив кар'єру в червні цього року. Український боксер неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, нещодавно він зустрівся з митрополитом УПЦ МП, до того інвестував гроші в російську компанію.

Нагадаємо, раніше Аліна Шатернікова заявляла, що Усику варто задуматися про завершення кар'єри. 

