Говорили про нашу улюблену Україну: Ломаченко та Шатернікова зустрілися в Колумбії

Одні з найвідоміших представників України в боксі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) та Аліна Шатернікова (16-2, 3 КО) зустрілися в Боготі (Колумбія) під час саміту WBO.

Шатернікова поділилася спільним фото в соцмережах.

"Це був незабутній вечір, проведений з Ломою. Ми зустрілися в Колумбії і розмовляли про нашу улюблену Україну, про наші сім'ї, наші турботи і радості, про те, як ростуть і розвиваються наші діти.

Час пролетів так швидко, що ми помітили це тільки тоді, коли офіціанти почали готувати ресторан до сніданку наступного ранку. Дякую, мій дорогий друже, за твою боксерську спадщину і за твою теплу і добру душу", – написала Шатернікова.