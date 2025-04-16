Стало відомо, хто буде транслювати чемпіонський бій Радченка в Україні

1 травня в столиці ПАР Преторії пройде бій за звання чемпіону світу за версією WBC в бріджервейт (до 101,6 кг). Чинний чемпіон 32-річний південноафриканець Кевін Лерена буде захищати свій титул в поєдинку з Сергієм Радченком. Вперше в історії нашої країни українець проведе бій за звання чемпіона світу в Африці.

За даними Чемпіона, транслятором цього поєдинку в Україні стане платформа Київстар ТВ. Цю інформацію нам підтвердили промоутер Радченка Віктор Мілевський та керівник спортивних трансляцій Київстар ТВ Степан Щербачов.

"Для нас дуже важливо під час повномасштабного вторгнення транслювати спортивні трансляції міжнародного рівня за участю українських спортсменів взагалі і поєдинки наших боксерів зокрема", – розповів Чемпіону керівник спортивних трансляцій Київстар ТВ Степан Щербачов.

Він наголосив, що завдяки успіхам братів Кличків та Олександра Усика Україна має чудові переможні традиції в професійному боксі.

"Тож зі своєї сторони ми активно розвиваємо цей напрямок. Комментаторами чемпіонського бою Лерена – Радченко будуть Дмитро Лазуткін та Аліна Шатернікова. Нагадаю, що Дмитро – не лише досвідчений спортивний коментатор, але і поет, лауреат Шевченківської премії. Під час війни Лазуткін працював військовим кореспондентом, потім добровільно пішов служити в ЗСУ, займав посаду пресофіцера відомого військового підрозділу, а зараз є речником Міноборони.

Аліна Шатернікова – єдина в історії України чемпіонка світу з професійного боксу, яка вже багато років коментує важливі для нашої країни чемпіонські поєдинки. Ми плануємо транслювати вечір боксу в полному обсягу – це будуть щонайменше 6 боїв. В рамках андеркарта свій поєдинок в Преторії проведе екссуперник Олександра Усика південноафриканець Табісо Мчуну", – повідомив Шербачов.

Чемпіонський бій між Кевіном Лерена та Сергієм Радченком пройде на сучасній Sunbet Arena, яка під час спортивних івентів розрахована на 8500 місць. В послужному списку Кевіна Лерена 33 бої, в яких він здобув 30 перемог та 3 поєдинки програв.

Цікаво, що в 2022 році в Лондоні на 70-тисячному футбольному Тоттенхэм Хотспур Стедіум Кевін провів бій з чинним чемпіоном світу IBF в гевівейт британцем Даніелем Дюбуа, який стане наступним суперником Олександра Усика. Вже в першому раунді Лерена двічі відправив Дюбуа в нокдаун. Але Даніель не тільки витримав цей тиск, але в підсумку зумів нокаутувати Кевіна.

За свою професійну боксерську кар’єру Лерена тричі виходив в ринг проти українців і почергово переміг Ігоря Пилипенка (в Данії в 2015 році), Дмитра Кучера (в 2018 році в Південній Африці) та Романа Головащенкf (в Азербайджані в 2018 році).

Тож Сергій Радченко стане четвертим українцем серед суперників Кевіна. Цікаво, що в своєму дебютному поєдинку на професійному рингу, який відбувся 4 жовтня 2014 року в "Арена Львів", Радченко переміг Ігоря Пилипенко, з яким через рік зустрінеться Лерена.

Паралельно з професійною боксерської кар'єрою Сергій Радченко тривалий час працював спаринг-партнером в тренувальних таборах Володимира Кличка та Олександра Усика.