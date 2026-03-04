Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Німеччина солідарна з Україною: ще одна країна приєдналася до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Сергій Шаховець — 4 березня 2026, 09:32
Німецька асоціація спорту для людей з інвалідністю

Збірна Німеччини не братиме участі в параді націй під час церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 у Вероні.

Про це повідомив офіційний сайт Німецької асоціації спорту для людей з інвалідністю.

Організація розкритикувала рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), який надав wild card спортсменам з Росії та Білорусі для участі в Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіні. У зв'язку з цим, німецькі параатлети на знак солідарності з Україною приєднаються до бойкоту церемонії відкриття.

"На цьому тлі ми спільно вирішили, що збірна Німеччини на Паралімпійських іграх не братиме участі в параді націй під час церемонії відкриття у Вероні. Це рішення служить як для того, щоб зосередитися на майбутніх змаганнях, так і для того, щоб шанобливо висловити нашу солідарність з українською делегацією.

Збірна Німеччини на Паралімпійських іграх братиме участь у попередніх записах – відеоматеріалах, попередньо записаних та показаних під час церемонії відкриття – як і планувалося. Роблячи це, команда поєднує зосередженість на спортивних результатах із чітко визначеною позицією, що базується на цінностях", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що МПК допустив до Паралімпіади 10 російських та білоруських спортсменів з інвалідністю, які виступатимуть під національними прапорами.

На знак протесту Україна оголосила про бойкот церемонії відкриття Паралімпійських ігор та закликала доєднатися до нього інші країни-учасниці. Станом на 4 березня вже 11 збірних проігнорують урочисту подію, яка відбудеться 6 березня в італійській Вероні.

