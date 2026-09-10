Сіетл переміг Нью-Інгленд у стартовому матчі сезону НФЛ

У ніч із 9 на 10 вересня стартував новий регулярний сезон НФЛ із зустрічі Сіетл Сігокс – Нью-Інгленд Петріотс, які в лютому розіграли між собою 60-й Супербоул в історії.

Гра відбулась на стадіоні "Люмен Філд" у Сіетлі. Вона завершилась перемогою господарів із рахунком 13:10.

Уже на першій серії розіграшів стартовий квотербек "Сігокс" Сем Дарнолд зазнав травми стегна. Спочатку гравець відмовився від допомоги медиків, але згодом у супроводі персоналу вирушив до роздягальні.

"Петріотс" відкрили рахунок завдяки передачі Дрейка Мея на два ярди до тачдауну Елайї Рейрідона, а на початку другої половини збільшили перевагу філд-голом. У складі гостей також зазнав травми новачок Ей-Джей Браун, пошкодивши гомілкостоп.

Переломний момент настав у четвертій чверті. Захисник Сіетла Неємія Прітчетт перехопив передачу Мея, а після цього Лок знайшов Джексона Сміта-Нджигбу пасом на 45 ярдів. Ця комбінація принесла господарям тачдаун і зрівняла рахунок.

Переможну крапку філд-голами поставив кікер Джейсон Маєрс. Згодом захист "Сігокс" повністю нівелював атаку гостей і врешті-решт чинні чемпіони ліги успішно розпочали нову кампанію, тріумфувавши 13:10.

Американський футбол. Раунд 1

10 вересня

Сіетл Сігокс – Нью-Інгленд Петріотс 13:10 (0:0, 0:7, 3:3, 10:0)

Зазначимо, що в наступному турі Сіетл зіграє з Аризоною, Нью-Інгленд буде протистояти Піттсбургу. Обидві зустрічі відбудуться 20 вересня.