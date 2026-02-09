Кікер став Х-фактором: Сіетл Сігокс – переможець Супербоула 2026

У ніч з 8 на 9 лютого в місті Санта-Клара, штат Каліфорнія, на арені "Levi's Stadium" відбувся Super Bowl LX.

Переможцем 60-го Супербоула став клуб Сіетл Сігокс, який упевнено переграв Нью-Інгленд Петріотс.

Американський футбол. Супербоул 2026

Сіетл Сігокс – Нью-Інгленд Петріотс 29:13 (3:0, 6:0, 3:0, 17:13)

Саме Сіетл розпочав гру в ролі нападу. "Морські яструби" досить швидко дісталися половини поля суперника, однак три поспіль розіграші завершилися невдачею – два інкомпліт-паси та безрезультатний винос. Тож Сігокс обрали філдгол, який упевнено реалізував Джейсон Маєрс.

Як покаже подальший перебіг подій, стабільність кікера Сіетла стала одним із ключових факторів цього матчу.

Петріотс відповіли власним драйвом, але найяскравішим моментом їхньої атаки став… сек квотербека. Вілл Кемпбелл пропустив Деріка Холла, і той накрив зіркового QB Нью-Інгленда Дрейка Мея.

Наступна атака Сігокс результату не принесла, утім напад "патріотів" знову виглядав беззубо – Мей під час другого драйву знову опинився на газоні після секу.

На початку другої чверті Сіетл знову набрав очки завдяки філдголу, а завершили першу половину представники конференції NFC ще одним точним ударом Маєрса.

У перерві матч прикрасив виступ Bad Bunny. Під час шоу співак певний час ішов полем, тримаючи м'яч у руках, що миттєво породило жарти в соцмережі "X" – мовляв, він набрав більше ярдів, ніж напад Нью-Інгленда.

Half-Time Show також запам'ятався появою Ріккі Мартіна, Леді Гаги та ще кількох зірок шоу-бізнесу й спорту.

Третя чверть стала справжнім подарунком для шанувальників захисного футболу. Ні Сем Дарнольд, ні Дрейк Мей не запропонували нічого несподіваного, а Сігокс додали до свого доробку ще три очки – знову ж таки завдяки Маєрсу. Майк Врабел так і не зміг знайти рецепт, як оживити гру свого колективу.

Справжній прорив стався у фінальній чверті. Ей Джей Барнер вдало відкрився в ендзоні та зловив тачдаун-пас від квотербека Сіетла.

Здавалося, безвихідь зняла психологічний тягар із молодих Петріотс – вони швидко відповіли тачдауном і реалізували екстра-пойнт.

Втім, Сіетл оперативно відновив комфортну перевагу філдголом Маєрса, а потім яскравим епізодом став тачдаун Ученни Нвосу після фамблу Дрейка Мея.

Молодий квотербек Нью-Інгленда згодом частково реабілітувався ефектною імпровізацією, яка завершилася тачдауном Рамондре Стівенсона, однак на загальний результат це вже не вплинуло.

Для "морських яструбів" це другий титул Супербоулу в історії франшизи. У 2014 році вони розгромили Денвер Бронкос з рахунком 43:8.

Ця перемога стала й своєрідним реваншем. У Super Bowl XLIX у 2015 році саме Петріотс позбавили Сіетл шансу на back-to-back чемпіонство, здобувши драматичну перемогу 28:24.

Франшиза з Фоксборо втратила можливість вийти в одноосібні лідери за кількістю титулів – шість перемог також має Піттсбург Стілерз. Водночас для Петріотс це вже шоста поразка в матчах за Супербоул – найгірший показник в історії ліги. Для порівняння, Денвер Бронкос програвав у фіналі п'ять разів.