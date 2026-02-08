Супербоул: історія, факти, трофей Ломбарді та Half-Time Show

Уже невдовзі відбудеться головний матч сезону в американському футболі – Супербоул.

За перемогу на арені "Левайс Стедіум" зійдуться Нью-Інгленд Петріотс і Сіетл Сігокс.

"Чемпіон" вирішив розповісти детальніше, чому подія має таку назву, коли був заснований Супербоул та інші цікаві факти.

Коли "народився" Супербоул

Перший Супербоул відбувся 15 січня 1967 року в Лос-Анджелесі. Тоді він ще не мав сучасної назви й офіційно звався матчем за звання чемпіона світу (так-так, тривалий час переможці американських професійних ліг величали себе чемпіонами світу – прим.) між AFL (American Football Conference) та NFL (National Football Conference).

До цього в США існували дві конкуруючі ліги з американського футболу – Національна футбольна ліга (NFL) і Американська футбольна ліга (AFL). Вони боролися за глядачів, гравців і телевізійні контракти.

У 1966 році ліги домовилися про об'єднання, але вирішили щороку проводити фінальний матч між їхніми чемпіонами. Так з'явився Супербоул – головна спортивна подія США.

First version of what is now Super Bowl (1967) was played in one-third empty stadium (Los Angeles Coliseum) and broadcast on both NBC and CBS: pic.twitter.com/gEF6BpTZj0 — Michael Beschloss (@BeschlossDC) February 6, 2026

Наразі рахунок 30-29 на користь конференції NFC. Петріотс завдяки перемозі можуть відновити паритет.

Вінc Ломбарді. Чому трофей названий в його честь

Трофей Супербоулу названий на честь Вінса Ломбарді легендарного тренера команди Грін-Бей Пекерс. Він став символом успіху, дисципліни та лідерства в американському футболі.

Саме ця організація на початку була домінуючою силою. Ломбарді привів Пекерс до перемог у перших двох Супербоулах і п'яти чемпіонств НФЛ за сім років (1961, 1962, 1965).

Після його смерті в 1970 році ліга вирішила вшанувати спадщину фахівця, назвавши головний трофей його ім'ям. З того часу "Vince Lombardi Trophy" є найпрестижнішою нагородою в професійному американському футболі.

The NFL Championship trophy is named for Vince Lombardi, whose Green Bay Packers won the first two Super Bowls. A NYC native, a Fordham graduate and a devout Catholic he once said, ""I derived my strength from daily Mass and Communion." pic.twitter.com/Bnzb6fc09L — Father Dan O'Reilly (@FrDanOReilly) February 4, 2026

Трофей Супербоулу: вага, висота, написи

Трофей Вінса Ломбарді має висоту приблизно 56 см і важить близько 3,2 кг (так-так!). Наприклад, Кубок Стенлі має 89 см і важить майже 16 кг. Він виготовлений зі срібла компанією Tiffany & Co.

Дизайн простий, але символічний: срібний м'яч для американського футболу, розташований у позиції початкового удару, на тригранній підставці. На трофеї вигравірувано напис "Vince Lombardi Trophy", логотип NFL, номер Супербоулу та назву команди-переможця.

Цікаві факти про трофей

Трофей Супербоулу не передається з року в рік – кожна команда залишає його собі назавжди. Його виготовляють вручну, і процес займає кілька місяців. Після фіналу гравці часто святкують перемогу, підкидаючи трофей, хоча він зроблений зі срібла.

Цікаво, що дизайн трофея майже не змінювався з 1967 року. А ще його можуть торкатися лише переможці — на відміну від багатьох інших спортивних нагород.

Телевізійні рейтинги Супербоулу

Супербоул є найрейтинговішою телевізійною подією в США протягом десятиліть. Щороку матч дивляться понад 100 мільйонів глядачів лише на території Сполучених Штатів, а загальна світова аудиторія перевищує 200 мільйонів.

Завдяки цьому Супербоул регулярно займає перші місця в рейтингах телепереглядів за всю історію американського телебачення. Особливо високі показники мають не лише сам матч, а й шоу в перерві та рекламні блоки. Вартість 30-секундного рекламного ролика під час трансляції сягає кількох мільйонів доларів.

З розвитком стримінгових сервісів Супербоул також встановлює рекорди онлайн-переглядів, залишаючись головною медіаподією року в США.

Що таке Half-Time Show?

Ось це цікаве навіть тим, хто не цікавиться амфутболом. Великий концерт у перерві гри викликає часто не менше дискусій і уваги преси, ніж сама гра. Виступ музиканта чи музикантів перетворився на окрему медіаподію, яку дивиться величезна глядацька аудиторія по всьому світу. Наприклад, лише на офіційному ютуб-каналі NFL виступ Кендріка Ламара за рік має понад 120 млн переглядів.

Незважаючи на гігантський бюджет шоу (деякі постановки коштують понад $10-15 млн), NFL не виплачує значної гонорарної суми артистам.

Ліга покриває витрати на виробництво, техніку, подорожі та логістику, але не платить основному артисту за виступ. Іноді артисти вкладають свої власні кошти в шоу, щоб підсилити сцени чи спецефекти (як зробив The Weekend у 2021-му).

Half-Time Show у сучасному вигляді почав формуватися на початку 1990-х років. До цього в перерві Супербоулу виступали переважно маршові оркестри, танцювальні колективи або тематичні шоу без поп-зірок.

Перелом стався у 1993 році, коли NFL вирішила запросити світову зірку, щоб зупинити падіння телевізійних рейтингів глядачі масово перемикали канали під час перерви.

Виступ Майкла Джексона на Super Bowl XXVII став революційним. Він вийшов на сцену, кілька десятків секунд просто мовчки стояв, а потім виконав свої хіти ("Billie Jean", "Black or White", "Heal the World"). Шоу подивилися понад 130 мільйонів глядачів, і вперше в історії рейтинги під час перерви були вищими, ніж під час самої гри. Саме після цього керіництво Національної футбольної ліги закріпила правило: у Half-Time Show виступають тільки артисти світового рівня.

Michael Jackson performing at the 1993 Super Bowl pic.twitter.com/NFbwSTG9A3 — Historic Vids (@historyinmemes) January 28, 2024

Один із найбільших скандалів стався у 2004 році під час виступу Джастіна Тімберлейка та Джанет Джексон на Super Bowl XXXVIII. Наприкінці номера Тімберлейк зірвав частину костюма Джанет, оголивши її груди в прямому ефірі — інцидент отримав назву "wardrobe malfunction (Несправність гардеробу)".

Це викликало масове обурення: тисячі скарг, величезні штрафи для телеканалу та різке посилення цензури. Після цього NFL надовго відмовилася від "ризикових" артистів і зробила шоу більш консервативним.

На Супербоулі-2026 головним виконавцем у перерві стане Bad Bunny – перший латинський репер-хедлайнер цієї події.