Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Пуерто-риканський співак буде хедлайнером Супербоула-2026

Станіслав Лисак — 29 вересня 2025, 12:43
Пуерто-риканський співак буде хедлайнером Супербоула-2026
Bad Bunny на шоу WWE
Getty Images

Пуерто-риканський співак Беніто Антоніо Мартінес Оказіо або ж Bad Bunny виступить на Super Bowl Halftime Show 2026.

Про це повідомили у соцмережах NFL.

Bad Bunny очолить шоу, яке відбудеться в перерві Super Bowl LX, на стадіоні Левайс Стедіум у місті Санта-Кларі, що знаходиться в штаті Каліфорнія.

31-річний артист, що виступає в жанрах латинського трепу, реггетону, хіп-хопу та інших, є 3-разовим володарем премії Греммі та 12-разовим Латинського Греммі. Окрім того, Bad Bunny відомий за своїми тимчасовими виступами на реслінг-шоу WWE.

Нагадаємо, що минулого року на Super Bowl Halftime Show виступав американський репер Кендрік Ламар. 22-разовий володар Греммі встановив рекорд за кількістю глядачів шоу – 133,5 мільйона, що перевершило аудиторію виступу Майкла Джексона в 1993-му.

Пізніше стало відомо, що Ламар може виступити на Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі.

НФЛ Супербоул Bad Bunny

НФЛ

Канзас нарешті переміг, Іглз демонструють характер, Балтимор отримує удар по амбіціях: підсумки 3 тижня НФЛ
Легендарний Бреді виступить в іншому виді спорту на турнірі в Саудівській Аравії
Махоумс має найгірший результат за кар'єру, Цинциннаті втрачає надію, у Далласі найкраща нога ліги: підсумки 2 тижня НФЛ
Плювок ціною в 57 тисяч доларів: зірка Іглз був покараний НФЛ
Де дивитися матчі НФЛ в Україні безкоштовно

Останні новини