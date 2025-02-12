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Супербоул-2025 увійшов до десятки найпопулярніших спортивних подій усіх часів

Олексій Погорелов — 12 лютого 2025, 09:04
Супербоул LIX
Супербоул LIX
Getty Images

Кілька днів тому відбувся Супербоул LIX, у якому Філадельфія Іглз сенсаційно перемогли Канзас-Сіті Чіфс з рахунком 40:22. Цей поєдинок увійшов до десятки найпопулярніших спортивних подій усіх часів.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Головна подія у світі американського футболу зібрала у сумі 126 мільйонів глядачів, чого вистачило, щоб посісти дев'яте місце рейтингу. Це найкращий показник в історії для цього виду спорту.

Рекорд продовжує утримувати чемпіонат світу з футболу 2022 року в Катарі – за тріумфом збірної Аргентини спостерігали 5,4 мільярда глядачів.

Найпопулярніші спортивні події усіх часів

  1. Чемпіонат світу 2022 року (футбол) – 5,4 мільярда;
  2. Літня Олімпіада 2008 року (Олімпійські ігри) –4,7 мвльярда;
  3. Тур де Франс 2024 року (велоспорт) – 3,5 мільярда;
  4. Зимова Олімпіада 2006 року (Олімпійські ігри) – 2,1 мільярда;
  5. Мухаммед Алі – Леон Спінкс, другий бій, 1978 рік (бокс) – 2 мільярди;
  6. Чемпіонат світу 2019 року (крикет) – 1,6 мільярда;
  7. Азійські ігри (літні види спорту) – 986 мільйонів;
  8. Південна Африка – Англія, фінал чемпіонату світу 2019 року (регбі) – 857 мільйонів;
  9. Супербоул LIX 2025 року (американський футбол) – 126 мільйонів;
  10. Джейк Пол – Майк Тайсон (бокс) – 65 мільйонів.

Раніше стало відомо, що Реал Мадрид встановив новий рекорд Ліги чемпіонів завдяки вольовій перемозі над Манчестер Сіті.

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