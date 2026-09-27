Збірна України назвала склад на ЧС-2026
Федерація дзюдо України
Збірна України визначила склад на чемпіонат світу з дзюдо, який відбудеться 4–10 жовтня в Баку.
Про це повідомила пресслужба Федерації дзюдо України.
До заявки увійшли 10 спортсменів (9 чоловіків та 1 жінка).
До команди потрапили дзюдоїсти, які виконали критерії відбору та входять до топ-100 світового рейтингу у своїх вагових категоріях.
Склад збірної України на чемпіонат світу з дзюдо 2026 року
Чоловіки
- До 60 кг — Дільшот Халматов, Артем Лесюк;
- До 66 кг — Вадим Чернов;
- До 73 кг — Саїд-Магомед Халідов;
- До 81 кг — Михайло Свідрак, Владислав Колобов;
- До 100 кг — Антон Савицький;
- Понад 100 кг — Яків Хаммо, Євгеній Балєвський.
Жінки
- До 78 кг — Анна Казакова.
Зараз збірна завершує підготовку на зборі в Конча-Заспі, який триватиме до 1 жовтня.
Напередодні український дзюдоїст Артем Лесюк здобув бронзову медаль турніру Світової серії Grand Slam у Будапешті.