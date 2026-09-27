Збірна України назвала склад на ЧС-2026

Збірна України визначила склад на чемпіонат світу з дзюдо, який відбудеться 4–10 жовтня в Баку.

Про це повідомила пресслужба Федерації дзюдо України.

До заявки увійшли 10 спортсменів (9 чоловіків та 1 жінка).

До команди потрапили дзюдоїсти, які виконали критерії відбору та входять до топ-100 світового рейтингу у своїх вагових категоріях.

Склад збірної України на чемпіонат світу з дзюдо 2026 року

Чоловіки

До 60 кг — Дільшот Халматов, Артем Лесюк;

До 66 кг — Вадим Чернов;

До 73 кг — Саїд-Магомед Халідов;

До 81 кг — Михайло Свідрак, Владислав Колобов;

До 100 кг — Антон Савицький;

Понад 100 кг — Яків Хаммо, Євгеній Балєвський.

Жінки

До 78 кг — Анна Казакова.

Зараз збірна завершує підготовку на зборі в Конча-Заспі, який триватиме до 1 жовтня.

Напередодні український дзюдоїст Артем Лесюк здобув бронзову медаль турніру Світової серії Grand Slam у Будапешті.