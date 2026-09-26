Україна дізналася суперників на чемпіонаті світу 2026 року з амфутболу

Збірна України з ампфутболу дізналася суперників на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

За результатами жеребкування, вона потрапила до групи C разом із Бразилією, Японією та Німеччиною.

Турнір за участю 24 збірних відбудеться 13–22 листопада в місті Сан-Хуан-де-лос-Лагос у Мексиці.

Українська команда отримала місце на ЧС-2026 18 вересня: вона замінила Ірландію, яка через травми футболістів не змогла сформувати склад.

Для збірної це нагода продовжити успіх після перемоги в дивізіоні C Ліги націй EAFF у 2025 році. Склад України на світову першість УАФ оголосить окремо.