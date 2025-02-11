На 2% більше, ніж торік: Супербоул побив телевізійний рекорд

Супербоул LIX переглянули в середньому 126 мільйонів глядачів на всіх платформах, у тому числі на телевізійних трансляціях, потокових трансляціях і в додатках. Це є новим рекордом переглядів матчу за чемпіонство в НФЛ.

Про це пише CNN.

Рекорд був встановлений торік, коли гру переглянули приблизно 121,5 млн.

Варто зазначити, що рекорд "падає" третій рік поспіль, хоча до цього тримався з 2015, коли в середньому матч переглянули 114,4 млн глядачів.

Найнижчий показник був у 2021 році. Тоді гру між Тампа-Бей Бакканірз та Канзас-Сіті Чіфс дивилися в середньому 95,2 млн глядача.

Нагадаємо, за Супербоул LIX зійшлися Філадельфія Іглз та чемпіон минулих двох сезонів Канзас-Сіті Чіфс. Перемогу досить неочікувано та легко здобули "орли".