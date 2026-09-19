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З Верняєвим і Чепурним: оголошено склад збірної України на ЧС-2026 зі спортивної гімнастики

Денис Іваненко — 19 вересня 2026, 12:54
З Верняєвим і Чепурним: оголошено склад збірної України на ЧС-2026 зі спортивної гімнастики
Заявка збірної України на ЧС-2026
Інстаграм Олега Верняєва

Збірна України визначилася зі складом на чемпіонат світу-2026 зі спортивної гімнастики.

Про це повідомляє World Gymnastics.

"Синьо-жовтих" на турнірі представлять десять спортсменів. Наша країна матиме по п'ять атлетів у чоловічих і жіночих змаганнях.

Зокрема, на ЧС-2026 виступить новоспечений чемпіон Європи в опорному стрибку Назар Чепурний. Також до заявки потрапив досвідчений Олег Верняєв, який візьме участь у світовій першості вперше із 2023 року.

Склад збірної України на ЧС-2026 зі спортивної гімнастики

  • Чоловіки: Владислав Грико, Назар Чепурний, Олег Верняєв, Богдан Супрун, Микита Мельников
  • Жінки: Діана Лобок, Маріанна Кінюк, Богдана Ковальова, Анастасія Лев, Крістіна Грудецька

Зазначимо, що турнір відбудеться в Роттердамі. Він триватиме з 17 по 25 жовтня.

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