З Верняєвим і Чепурним: оголошено склад збірної України на ЧС-2026 зі спортивної гімнастики

Збірна України визначилася зі складом на чемпіонат світу-2026 зі спортивної гімнастики.

Про це повідомляє World Gymnastics.

"Синьо-жовтих" на турнірі представлять десять спортсменів. Наша країна матиме по п'ять атлетів у чоловічих і жіночих змаганнях.

Зокрема, на ЧС-2026 виступить новоспечений чемпіон Європи в опорному стрибку Назар Чепурний. Також до заявки потрапив досвідчений Олег Верняєв, який візьме участь у світовій першості вперше із 2023 року.

Склад збірної України на ЧС-2026 зі спортивної гімнастики

Чоловіки : Владислав Грико, Назар Чепурний, Олег Верняєв, Богдан Супрун, Микита Мельников

: Владислав Грико, Назар Чепурний, Олег Верняєв, Богдан Супрун, Микита Мельников Жінки: Діана Лобок, Маріанна Кінюк, Богдана Ковальова, Анастасія Лев, Крістіна Грудецька

Зазначимо, що турнір відбудеться в Роттердамі. Він триватиме з 17 по 25 жовтня.