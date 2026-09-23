Гравцям збірної України довелося за власні кошти купувати квитки, аби поїхати на відбір до чемпіонату світу

"Чемпіону" стало відомо, що гравці збірної України з паделу за власний кошт купували квитки, аби дістатися до Мадрида, де з 22 до 26 вересня проходитиме кваліфікація чемпіонату світу 2026 року.

За нашою інформацією, причиною стало те, що Українська падел федерація невчасно подала заявку і міністерство молоді та спорту не змогло завчасно купити квитки. Тому орієнтовно за тиждень до виїзду гравцям повідомили, що вони мають вирішити це питання самостійно.

У Мінмолодьспорту заявили, що спортсменам компенсують витрати на проживання, добові та проїзд територією України. Проте це станеться вже після змагань.

"Фінансування участі збірної України у кваліфікації чемпіонату світу з паделу здійснюється відповідно до затвердженого кошторису та вимог бюджетного законодавства. Попереднє авансування витрат на поїздку було процедурно неможливим через стислі строки оформлення та подання необхідного пакета документів. У таких ситуаціях діє стандартний регламентний порядок: спортсмени самостійно забезпечують організаційні витрати, а після завершення змагань отримують їх відшкодування відповідно до передбачених кошторисом статей витрат. Нині кошторисом заходу в повному обсязі передбачено відшкодування витрат на проживання, виплату добових та покриття проїзду територією України. Усі ці виплати будуть здійснені в повному обсязі після завершення змагань та подання фінансово-звітної документації", – пояснили в міністерстві.

В Українській падел федерації додали, що авіаквитки до Мадрида будуть компенсовані завдяки підтримці спонсора, якого, за нашою інформацією, знайшли самі гравці.

"Щодо авіаквитків – їхня вартість буде відшкодована завдяки підтримці спонсора Української падел федерації", – повідомила генеральна секретарка УПФ Олеся Ніколенко.

Нагадаємо, що напередодні початку змагання зі складу збірної України виключили двох гравчинь, зокрема, переможницю Кубку України та фіналістку чемпіонату України Катерину Вовк.