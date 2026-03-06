Українська правда
Організатори Паралімпіади-2026, попри вимогу НПК України, винесли синьо-жовтий прапор на церемонії відкриття

Микола Літвінов — 6 березня 2026, 22:34
Попри бойкот з боку НПК України та заборону виносити український прапор, організатори зимових Паралімпійських ігор 2026 року винесли "синьо-жовтий" стяг України під час церемонії відкриття у Вероні.

Деталі повідомляє The Intependent.

Український прапор та табличку з назвою країни винесли двоє волонтерок.

Як зазначає видання, коли на параді оголосили вихід України, глядачі на трибунах влаштували теплий прийом та зустріли українські символи гучними оплесками.

Нагадаємо, на Паралімпійських іграх-2026, які проходять з 6 по 15 березня, виступатимуть шестеро російських та четверо білоруських спортсменів під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України жорстко відреагував на присутність росіян і білорусів, заявивши про повну відмову команди від участі у церемонії відкриття та висунувши вимогу не використовувати український прапор на цьому заході.

До цього всього українським паралімпійцям заборонили використовувати форму з мапою країни на Іграх-2026. Міжнародний паралімпійський комітет вже аргументував своє рішення. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та скелетоніст Владислав Гераскевич відреагували на дикий вчинок МПК.

