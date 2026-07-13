У Сумах через обстріл Росії загинула 13-річна спортсменка

Російський удар керованою авіабомбою по Сумах забрав життя 13-річної легкоатлетки Уляни Ворони.

Про це повідомила Спортивна школа В.Голубничого з легкої атлетики.

"З глибоким сумом та невимовним болем повідомляємо, що внаслідок ворожої агресії обірвалося життя нашої вихованки Ворони Уляни. 11 липня під час ворожого обстрілу КАБами по місту Суми вона знаходилась на зупинці громадського транспорту. Уляна була яскравою та талановитою спортсменкою", – йдеться в повідомленні.

На трагедію відреагувала президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха.

"Росія знищує наше спортивне майбутнє... В буквальному сенсі цього слова. У неї попереду було ціле життя, багато планів, надій та сподівань. А головне – вона могла б просто жити та бути щасливою...", – зазначила Саладуха.

Керівниця ФЛАУ висловила співчуття родині загиблої дівчинки, заявивши, що винні у цьому злочині мають понести справедливе покарання.

Нагадаємо, російські війська вдень 11 липня завдали удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум. Унаслідок атаки загинули 5 людей, постраждали 43 людини, п'ятеро з них перебувають у важкому стані.