Головні футбольні країни Європи блокують повернення Росії в міжнародний футбол

УЄФА не планує повертати Росію до міжнародних змагань після своєю егідою.

Про це повідомляє The Guardian.

ФІФА готова обговорювати можливе повернення росіян. Проте, навіть якщо ФІФА ухвалить рішення допустити Росію до міжнародних змагань, УЄФА не поверне країну-агресора до турнірів під своєю егідою.

Проти повернення росіян виступають більшість провідних країн-членів УЄФА, включно з Англією, Німеччиною та Францією. Президент УЄФА Александер Чеферін не хоче йти на конфлікт із ними, тому повернення Росії в європейські змагання наразі виглядає нереальним.

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Тепер рішення щодо повернення росіян повністю залежить від міжнародних федерацій у кожному окремому виді спорту.