ITTF зняла всі обмеження з російських спортсменів

Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF) ухвалила рішення відновити з 28 липня допуск російських спортсменів до міжнародних змагань без обмежень.

Про це йдеться у заяві федерації.

Росіяни зможуть виступати в індивідуальних та командних турнірах, санкціонованих ITTF, за умови дотримання всіх чинних правил, зокрема, антидопінгових вимог.

Рішення було ухвалено після того, як Виконавчий комітет МОК 7 липня тимчасово скасував дискваліфікацію Російського олімпійського комітету та призупинив дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів.

Як відомо, 8 липня Міжнародна федерація волейболу (FIVB) дозволила російським спортсменам і технічним офіційним особам повернутися до міжнародних змагань. До цього обмеження з російських спортсменів зняла Міжнародна федерація фехтування.