ITTF зняла всі обмеження з російських спортсменів
Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF) ухвалила рішення відновити з 28 липня допуск російських спортсменів до міжнародних змагань без обмежень.
Про це йдеться у заяві федерації.
Росіяни зможуть виступати в індивідуальних та командних турнірах, санкціонованих ITTF, за умови дотримання всіх чинних правил, зокрема, антидопінгових вимог.
Рішення було ухвалено після того, як Виконавчий комітет МОК 7 липня тимчасово скасував дискваліфікацію Російського олімпійського комітету та призупинив дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів.
Як відомо, 8 липня Міжнародна федерація волейболу (FIVB) дозволила російським спортсменам і технічним офіційним особам повернутися до міжнародних змагань. До цього обмеження з російських спортсменів зняла Міжнародна федерація фехтування.