FIBA залишила в силі усунення збірних Росії від турнірів, однак зробила виключення для команд 3х3

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) не змінила позицію щодо допуску збірної Росії до міжнародних змагань після рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) призупинити дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів.

Про це у федерації заявили виданню РИА Новости.

Проте для команд з баскетболу 3x3 були зроблені поступки.

"Відповідно до рекомендації МОК Росія та Білорусь отримали винятковий дозвіл на реєстрацію команд до 21 року для участі в конференціях Ліги націй з баскетболу 3x3 у Китаї та Малайзії.

Центральна рада FIBA ​​затвердила збереження поточного статусу російських та білоруських команд для участі у всіх інших змаганнях, включаючи юнацькі чемпіонати Європи з баскетболу 2026 року, до наступного засідання виконкому, запланованого на вересень", – йдеться у заяві.

У квітні 2026 року FIBA ​​допустила молодіжні збірні Росії з баскетболу 3х3 (до 21 року) на участь у змаганнях конференцій Юнацької ліги націй FIBA ​​3x3 у Китаї та Малайзії.

Усі інші команди збірної Росії з баскетболу відсторонені від участі у турнірах під егідою FIBA ​​з 2022 року.

Напередодні Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF) ухвалила рішення відновити з 28 липня допуск російських спортсменів до міжнародних змагань без обмежень.