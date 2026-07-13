Росіяни живуть краще, ніж будь-хто інший у Європі: Чісора – про свій візит у Москву

Британський супертяж Дерек Чісора (36-14, 23 КО) висловився про свою поїздку в Росію.

Його слова передає Seconds Out.

Він був вражений столицею цієї країни. Боксер заявив, що там живуть краще, ніж деінде у Європі.

"Я не був у Москві впродовж останніх 8 років, і ось я прилетів. Неймовірно, що вони зробили із країною, враховуючи всі ці санкції. Це неможливо заперечити. Кажу вам, росіяни живуть краще, ніж будь-хто інший у Європі – це факти", – сказав Чісора.

Також британець розповів, чому вирішив відвідати Москву. Він заявив, що залишився вірний собі, а його люблять і росіяни, і українці:

"Якщо люди хочуть бачити тебе у своєму колі – вони запрошують тебе. Але я щасливий там, де я зараз, і тим, як живу. Знаєш, куди б я не поїхав, люди мене люблять. Росіяни, українці, китайці, ямайці, африканці, англійці – вони мене люблять, бо знають, що я дуже чесна людина. Розумієш? Я просто вірний собі. Я не намагаюся вдавати з себе того, ким я не є".

Зазначимо, що у столиці Росії Дерек Чісора відвідав вечір боксу. У головній його події Мурат Гассієв захистив чемпіонський пояс WBA проти Пітера Кадіру, який йому дістався після рішення Олександра Усика звільнити титули.