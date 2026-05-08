МОК відклав повернення Росії до міжнародного спорту через новий допінговий скандал

МОК відклав повернення Росії до міжнародного спорту на тлі нових підозр, пов'язаних із допінговим скандалом на Олімпійських іграх у Сочі 2014 року.

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, приводом стало повідомлення інформатора, отримане WADA у лютому. У ньому стверджується, що глава РУСАДА Вероніка Логінова може бути причетна до приховування результатів допінг-тестів російських спортсменів на Олімпійських іграх в Сочі 2014 року.

Додаткові питання у МОК викликало розслідування The Insider, опубліковане у квітні. У ньому стверджується, що Логінова була у відносинах із експертом-криміналістом РУСАДА, полковником служби ФСБ Дмитром Ковальовим.

Ця служба, за даними журналістів, пов'язана, зокрема, зі справою про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, а також із державною допінговою програмою.

Згідно з правилами WADA, не повинно бути жодного втручання уряду в антидопінгову програму країни.

Сама Логінова відкинула звинувачення, назвавши їх "фантазіями", і пригрозила судом виданню The New York Times, яке першим повідомило про це.

"Хоча WADA не буде робити припущень щодо того, якими можуть бути результати останнього розслідування, пов'язаного з Росією, якщо звинувачення, висунуті джерелом або статтею The Insider, будуть підтверджені, це викличе значне занепокоєння у WADA, і будуть вжиті подальші заходи", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 травня МОК рекомендував спортивним асоціаціям не обмежувати участь білоруських атлетів у міжнародних змаганнях, дозволивши їм виступати з національною символікою.

НОК України висловив протест щодо зняття обмежень з Білорусі, закликавши зберегти санкції в силі. Керівна організація з легкої атлетики World Athletics відхилила рекомендацію МОК та не збирається повертати білоруських атлетів.