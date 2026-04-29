МОК попередив атлетів Юнацьких OI-2026 в Сенегалі, що прояви гомосексуалізму будуть каратися законом

Міжнародний олімпійський комітет попередив атлетів Юнацьких Олімпійських ігор 2026 року у сенегальському Дакарі, щоб вони не робили дій, які можна інтерпретувати як прояви гомосексуалізму, оскільки це може каратися законом.

Про це повідомляє Marca.

У березні цього року уряд Сенегалу ухвалив закон, згідно з яким призначені покарання за гомосексуальні стосунки, зазначивши їх як "протиправні дії". За порушення цього правила можна отримати від 5 до 10 років позбавлення волі. Також така справа може закінчитися штрафом, який може сягати понад 10 мільйонів франків КФА (близько 15 тисяч євро)

Цьогорічні Юнацькі Олімпійські ігри проходитимуть з 31 жовтня до 13 листопада. У змаганнях братимуть участь спортсмени віком від 15 до 18 років.

