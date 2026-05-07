НОК України засудив рішення МОК щодо допуску білорусів до змагань під національною символікою

Національний олімпійський комітет України висловив протест проти рішення МОК щодо повернення представників Білорусі до міжнародних змагань під національною символікою.

Україна розчарована рішенням МОК, що суперечить фундаментальним принципам справедливості, відповідальності та олімпійським цінностям.

"Це рішення ухвалено в той час, коли Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України та залишається співучасником війни. Територія Білорусі використовується для запуску ракет та ударних дронів по українських містах, а також для військової логістики та підтримки російської армії. У військовому та гуманітарному контексті не відбулося жодних змін, які могли б стати підставою для повернення представників Білорусі до міжнародного спорту під національною символікою", – йдеться у заяві НОК України.

Від початку повномасштабної війни Росія за підтримки Білорусі знищила сотні спортивних об'єктів і вбила понад 600 українських спортсменів та тренерів. Наразі багато українських атлетів захищають державу зі зброєю в руках.

НОК України наполягає на збереженні санкції щодо країн-агресорів, доки триває війна.

"Україна й надалі послідовно відстоюватиме позицію: доки триває війна та гинуть українці, представники держав, які підтримують російську агресію, не можуть бути повноцінно представлені у міжнародному спортивному русі під своїми державними символами", – йдеться у заяві НОК України.

Нагадаємо, що 7 травня 2026 року Виконавчий комітет МОК рекомендував зняти всі обмеження з білоруських спортсменів та дозволити їм брати участь в офіційних міжнародних змаганнях під державним прапором, гімном та іншою національною символікою.

Раніше МОК рекомендував допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань на юнацькому рівні під власними прапорами.