"Нова ера" у дії: UIPM зняла абсолютно всі обмеження з росіян та дозволила їм представляти свою країну

Виконавча рада Міжнародної федерації сучасного п'ятиборства (UIPM) ухвалила рішення зняти всі обмеження з російських атлетів та надати їм повну свободу представляти свою країну на турнірах, які проходитимуть під егідою організації.

Про це повідомляє пресслужба UIPM.

Як зазначається, ця постанова увійде в силу на чемпіонаті Європи серед дорослих, який розпочнеться 3 серпня в Стамбулі.

Президент Міжнародної федерації сучасного п'ятиборства Роб Стулл похвалив це рішення Виконавчої ради та зазначив, що хоч його організація й надалі повністю підтримуватиме українську спільноту п'ятиборців, але вона не могла проігнорувати нещодавню ухвалу Міжнародного олімпійського комітету, яка, за його словами, розпочинає нову еру, у якій спортсменів більше не каратимуть за дії їхніх урядів.

"Я також хочу висловити свою вдячність Виконавчому комітету UIPM за їхні нещодавні чіткі рішення щодо поновлення членства спортсменів із Росії та Білорусі. Хоча ми й надалі надаємо повну підтримку українській спільноті п'ятиборців, яка так трагічно постраждала від військової окупації своєї країни, МОК чітко дав зрозуміти, що олімпійський спорт вступає в нову еру, в якій спортсменів більше не каратимуть за дії їхніх урядів. Наш Виконавчий комітет ретельно дотримувався рекомендацій МОК, перш ніж проголосувати за поновлення членства Росії".

Нагадаємо, що 7 липня Виконавчий комітет МОК тимчасово скасував дискваліфікацію Російського олімпійського комітету та призупинив дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів.

Як відомо, 8 липня Міжнародна федерація волейболу (FIVB) дозволила російським спортсменам і технічним офіційним особам повернутися до міжнародних змагань. До цього обмеження з атлетів РФ зняла Міжнародна федерація фехтування.

А напередодні до цього списку приєдналася Міжнародна федерація настільного тенісу, яка також відновила допуск для представників країни-агресорки.