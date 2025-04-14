Ковтун: Було відчуття, ніби в Хорватії раділи моїй олімпійській медалі більше, ніж в Україні

Олімпійський призер зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун пояснив своє рішення відмовитися від українського громадянства на користь хорватського.

Свої мотиви 21-річний українець виклав в інтерв'ю хорватському виданню Glas Slavonije.

У грудні минулого року з'явилася інформація, що Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова розглядають варіант зі зміною громадянства. Пізніше у січні спортсмен підтвердив своє бажання виступати під прапором Хорватії.

У згаданому інтерв'ю Ілля розповів, що досі триває процес отримання необхідних документів.

"Я досі тренуюся в Осієку. Поки що процес йде за планом, я ще чекаю на документи. Тренер Володимир Маджаревич і пан Марко Піпунич справді роблять усе можливе, щоб все пройшло швидше. Не знаю, коли почну виступати, тому що від нас нічого не залежить. Набагато реальніше, що це станеться наступного року. Важко очікувати, що протягом 2025 року вся паперова тяганина буде впорядкована. Але, чесно кажучи, мене це влаштовує, тому що останні три роки були дуже активними і виснажливими. У мене було 25-28 змагань за рік, тому зараз я можу в першу чергу відновитися від проблем із плечем. Крім того, є нові правила, тому цей рік допоможе мені ще більше покращити мої вправи", – сказав Ковтун.

За словами гімнаста, не було певного дня, коли він дійшов до думки, що час змінювати громадянство. І на його рішення вплив мала не тільки війна з Росією.

"Ви знаєте, як сходить сніг з гори: спочатку він йде маленькою грудкою, а потім стає більшим. За ці три роки зі мною багато чого сталося. Вплинула не лише війна в Україні. Таких ситуацій було достатньо, що змусило мене змінити громадянство. Безумовно, я відчуваю певний моральний обов’язок перед жителями Осієка, перед Володимиром, паном Піпуничем. Вони мене тут прийняли, я тут практично жив у них, спав, тренувався, харчувався в "Соколі" (гімнастичний зал). Коли я виграв олімпійську медаль, у мене було відчуття, що люди тут раділи цьому більше, ніж в Україні. Я намагаюся зрозуміти, чому так. Втім, у людей в Україні є набагато важливіші проблеми".

Спортсмен також не став засуджувати людей, які писали йому гнівні та образливі коментарі через рішення представляти Хорватію. При цьому він відзначив, що отримав і підтримку деяких людей.

"Мені було трохи сумно в перший день, коли я побачив, що мені написали в Інстаграмі, але потім я сказав: "Ну, пиши, що хочеш". Я вважаю, що це все нормальна реакція. В Україні війна, у людей проблеми більші, і вони через це стали досить агресивними, тому що непросто постійно жити в стресі, коли кожен день можна втратити життя. Багато людей мене підтримало. Я розумію обидві сторони. У мене є своє життя, і я приймаю рішення щодо нього, щоб воно було для мене хорошим у майбутньому".

Нагадаємо, що президент НОК України Вадим Гутцайт заявляв, що він не знав про намір Іллі Ковтуна змінити громадянство.

А дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан не стала називати Ковтуна "зрадником". При цьому вона додала, що сама не пішла б на такий крок.