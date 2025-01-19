Гутцайт: Я не знав, що Ковтун планує змінити громадянство

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт висловився щодо майбутньої зміни громадянства гімнастом Іллєю Ковтуном.

Слова 53-річного українця наводить Tribuna.com.

"Я не знав. Перше і головне – держава разом з командою, з тренером. Хочу подякувати Ірині Горбачевій за те, що вона підготувала такого спортсмена, і держава багато коштів вклала в підготовку цього спортсмена з дитинства і до срібної медалі Олімпійських ігор. Тому все ж таки я розумів, що під час війни, в такий складний період для нас всіх, і, дякуючи нашим Збройним силам взагалі, Ілля був срібним призером Олімпійських ігор, тому що могло й не бути України. Вся Україна вистояла, і в такий складний для нашої держави час спортсмен виявив бажання зі своєю тренеркою залишитися в іншій країні і взагалі змінити громадянство. Я, чесно кажучи, засмучений з такого приводу, тому що це абсолютно для мене неприйнятно, тому що є багато випадків спортсменів, які теж тренуються за кордоном, живуть за кордоном, але взагалі не розмірковують про те, щоб змінити громадянство", – сказав Гутцайт.

Він заявив, що не знає, чи справді Ковтун збирається змінити громадянство.

"Коли спортсмени міняють громадянство, ну до цього не дуже гарно ставляться по життю. А під час війни, я вважаю, взагалі це недобрий вчинок, якщо воно реально так. Тому що це ж тільки в пресі з'явилося, ми ж не знаємо, це насправді чи ні. Якщо це насправді, то… Я не хочу казати нічого грубого, що я відчуваю в собі, що в такий час потрібна тільки підтримка України, а не бігти з України".

Гутцайт також додав, що Ковтун не відповідав на спроби зв'язатися з ним.

"Для мене це загадка, я взагалі його не чув. До нього зверталися – він не відповідав. Була розмова тільки з його тренером, пані Іриною. Їм запропонували всі умови для тренувань. Якщо потрібно щось зробити в Україні – готові зробити. Поліпшити умови в Конча-Заспі на нашій Олімпійській базі – всі готові були долучитися. Тренувати за кордоном – будь ласка, тренуйтеся за кордоном. Тобто тут потрібно тільки бажання – бажання бути українцем. Якщо нема бажання бути українцем…".

Президент НОК визнав, що Федерація спортивної гімнастики України має свої вади.

"Так, є деякі проблеми. Я вважаю, що є конкретні і серйозні проблеми у Федерації спортивної гімнастики з поверненням Стелли Захарової, і ми всі це знаємо. Просто багато хто про це не каже. Я завжди це казав, і я кажу не тільки про неї, а коли є проблеми. Тому що ми ж всередині своєї спортивної родини, нам потрібно казати один одному правду і вирішувати це питання. А не тільки всі замовчують, і коли якийсь вибух, то потім хтось винний. Ні, потрібно вже на корню з цим працювати, щоб цих проблем не було, тому що є проблеми в збірній через це повернення і все інше. Є федерація, де є теж якісь проблеми всередині. Але це не привід змінювати громадянство. Це привід працювати в Україні, піднімати прапор України, вболівати за Україну, допомагати Україні. А вже якісь проблеми Федерації, ми як Міністерство та НОК будемо всі разом вирішувати, а не бігти від цих проблем і казати: "Є багато проблем, ми не хочемо їх вирішувати, ми змінюємо громадянство". Це не привід, щоб змінювати громадянство".

Нагадаємо, що Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова подали документи на отримання громадянства Хорватії.

Пізніше віцепрезидентка Федерації спортивної гімнастики Стелла Захарова звинуватила Горбачову у бажанні спортсмена виступати під хорватським прапором.