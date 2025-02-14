Харлан: Рішення Ковтуна змінити громадянство – це його справа

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан прокоментувала рішення срібного призера Парижа-2024, 21-річного гімнаста Іллі Ковтуна змінити громадянство.

Про це 34-річна шаблістка розповіла в інтерв'ю Асоціації спортивних журналістів України.

"Я сприймаю так, що це його справа. Знаєте, я не з тих людей, хто буде казати, кому і що робити. Якщо ви спитаєте мене, чи зробила б я так? Ні, я б так не зробила. Саме зараз я б так не зробила. Але це його право. І називати його зрадником я не буду. Як і казати, що йому треба було робити, а що не треба, я не можу. Це його життя. Мені так пропонувало, я не захотіла. Кожен вибирає свій шлях, своє життя. Йому відповідати на запитання, йому відповідати за свої вчинки. Подивимося, як воно буде", – сказала Харлан.

Нагадаємо, в січні 2025 року Ілля Ковтун подав документи на отримання громадянства Хорватії й отримав дозвіл на виступи від федерації спортивної гімнастики Хорватії.

Ковтун здобув срібну нагороду Олімпіади-2024 у вправах на паралельних брусах. Також він є дворазовим призером чемпіонатів світу зі спортивної гімнастики.