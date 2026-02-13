Українська правда
Валерій Борзов: Гераскевичу потрібно було заздалегідь готувати та узгоджувати свої пропозиції

Станіслав Матусевич, Максим Розенко — 13 лютого 2026, 16:55
Валерій Борзов
ФЛАУ

Чемпіон попросив прокоментувати історію з дискваліфікацією Владислава Гераскевича члена МОК Валерія Борзова.

"НОК України та всі, хто дотичні до цієї ситуації, не стояли осторонь, розповідали та пояснювали причини вчинку Владислава, – бере слово Валерий Пилипович. – Міжнародний олімпійський комітет запропонував компромісне рішення. Це ситуацію не виправило, оскільки Гераскевич відмовився й залишився при своїй позиції. Тому МОК ухвалив рішення про його дискваліфікацію.

МОК, безумовно, зважає на те, що існує 135 конфліктів, у яких ведуться військові дії на нашій планеті. За такого стану справ МОК не може ухвалювати якісь вибіркові рішення, бо це протирічить Олімпійській хартії".

Борзов вважає, що заради уникнення дискваліфікації Владиславу Гераскевичу потрібно було заздалегідь узгоджувати питання з організаторами Олімпіади-2026.

"Потрібно було заздалегідь готувати свої пропозиції, аби узгодити питання з організаторами. Адже існують правила, які забороняють розміщувати на Олімпіаді будь-яку рекламу, окрім затвердженої, на спортивному одязі. Якщо громадськість буде наполягати на своїй позиції, потрібно буде або розглядати зміни до Олімпійської хартії, або її уточнення.

Зараз справа знаходиться у Спортивному арбітражному суді, тож давайте дочекаємося судового рішення", – підсумовує Валерій Пилипович.

Напередодні в Мілані відбувся конгрес МОК, в якому Борзов як член Міжнародного олімпійського комітету теж брав участь. За словами Валерія Пилиповича, питання по відстороненню російських та білоруських спортсменів на майбутних найбільших спортивних міжнародних стартах під егідою МОК там не піднімалося.

"Такої теми не було на порядку денному, – говорить Валерій Пилипович. – Президентка МОК Кірсті Ковентрі оголосила, що поки ситуація залишається незмінною. Конкретних атлетів після розгляду їхніх справ, допустили до змагань під нейтральним прапором без демонстрації державних символів".
