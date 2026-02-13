Валерій Борзов: Гераскевичу потрібно було заздалегідь готувати та узгоджувати свої пропозиції

Чемпіон попросив прокоментувати історію з дискваліфікацією Владислава Гераскевича члена МОК Валерія Борзова.

"НОК України та всі, хто дотичні до цієї ситуації, не стояли осторонь, розповідали та пояснювали причини вчинку Владислава, – бере слово Валерий Пилипович. – Міжнародний олімпійський комітет запропонував компромісне рішення. Це ситуацію не виправило, оскільки Гераскевич відмовився й залишився при своїй позиції. Тому МОК ухвалив рішення про його дискваліфікацію.

МОК, безумовно, зважає на те, що існує 135 конфліктів, у яких ведуться військові дії на нашій планеті. За такого стану справ МОК не може ухвалювати якісь вибіркові рішення, бо це протирічить Олімпійській хартії".