Для нас немає значення, що вони робили: президент МПК готовий допустити російських військових до Паралімпіади

Президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс заявив, що організація готова дозволити російським солдатам, які отримали поранення під час війни, брати участь у Паралімпійських іграх.

Його слова передає BBC.

"Коли загальні збори ухвалили рішення про скасування дискваліфікації Росії та Білорусі, було вирішено ставитися до них як до будь-якого іншого національного паралімпійського комітету. Є багато країн, які набирають спортсменів зі збройних сил, тож якщо Росія це робить, вона не буде єдиною".

За його словами, на Паралімпіаді не має значення, що військові робили у минулому.

"Ми маємо пам'ятати, звідки ми прийшли. Наш рух розпочався після Другої світової війни, саме з поранених військовослужбовців. Тож паралімпійський рух пропонує можливості після війни.

Ми проти будь-якої війни, будь-якого конфлікту, але ми пропонуємо тим, хто отримав поранення на війні, можливість реінтегруватися в суспільство через спорт. Для нас не має значення, що вони робили в минулому на полі бою. Звичайно, воєнні злочини – це інша справа, але наш рух пропонує другий шанс".

Коментуючи невдоволення цим рішенням з боку України, він послався на демократичність.

"Генеральна асамблея скасувала дискваліфікацію у вересні, тому ми маємо поважати демократію нашого руху. Більшість проголосувала за це, тому ми маємо виконати їхнє рішення. Але я повністю розумію розчарування, розумію різні думки, особливо ті, що надходять з України".

На запитання, що він сказав би українським спортсменам, Парсонс відповів:

"Моє послання до них таке: найкращий спосіб продемонструвати силу України – це на спортивному майданчику, виграючи медалі та забезпечуючи, щоб їхній гімн звучав якомога частіше на італійській землі".

Нагадаємо, на Паралімпійських іграх-2026, які проходять з 6 по 15 березня, виступатимуть шестеро російських та четверо білоруських спортсменів під національними прапорами, через що Україна та інші країни-учасниці бойкотували церемонію відкриття.

До цього всього українським паралімпійцям заборонили використовувати форму з мапою країни на Іграх-2026. Міжнародний паралімпійський комітет вже аргументував своє рішення. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та скелетоніст Владислав Гераскевич відреагували на дикий вчинок МПК.