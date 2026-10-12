Президент European Aquatics прибув до РФ та обговорив можливість проводити там турніри

Президент керівного органу водних видів спорту в Європі (European Aquatics) Антоніо Сільва відвідав Росію на запрошення очільника Федерації водних видів спорту РФ Дмитра Мазепіна та оцінив можливість проводити там міжнародні турніри.

Деталі повідомляє пропагандистське російське медіа Матч ТВ.

Спортивний функціонер, прибувши до країни, поспілкувався з місцевими журналістами. Відповідаючи на їхні питання, Сільва заявив, що радий поверненню російських атлетів на міжнародну арену.

Щодо того, коли на самій території країни-агресорки будуть відбуватися міжнародні змагання, він зазначив, що поки це питання перебуває у процесі вирішення.

"Ми постійно взаємодіємо з російською стороною. І тепер я побачив, наскільки розвинені водні види спорту у вашій країні. Ми раді, що російські спортсмени повернулися на турніри. На жаль, поки що немає точної дати, коли в Росії знову відбуватимуться міжнародні змагання. Ми обговорюємо це питання", – сказав Сільва.

За його словами, для проведення турнірів на території РФ за участю інших країн потрібно мати відповідну інфраструктуру та забезпечити безпеку всіх учасників.

"Для організації якісного міжнародного турніру необхідно враховувати цілу низку факторів. Насамперед це наявність належної інфраструктури, бажання провести змагання, забезпечення безпеки та добробуту всіх учасників. Крім того, важливо, щоб інші країни були готові приїхати туди, де проводиться турнір. За підсумками наших плідних переговорів із Федерацією водних видів спорту Росії можу сказати, що під час розгляду майбутніх заявок на проведення змагань ми спільно з РФ та регіональною владою, зацікавленою в організації турнірів, повинні будемо враховувати всі ці критерії".

Водночас Сільва наголосив, що наразі немає країн, які виступали проти участі представників країни-агресорки на міжнародній арені. Він повторився, що існують побоювання стосовно забезпечення безпеки під час цих змагань, згадавши Україну.

"Що стосується другої частини питання, то немає країн, які б виступали проти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. Існують певні побоювання, пов'язані із забезпеченням безпеки під час організації змагань. Це природно, оскільки необхідно враховувати реальні умови проведення турнірів. Причому мова йде не лише про Росію, а й про інші країни, наприклад, про Україну. Питання безпеки слід розглядати з урахуванням конкретної ситуації."

Нагадаємо. що у квітні цього року вищий орган водних видів спорту у світі (World Aquatics) ухвалив рішення про зняття будь-яких обмежень щодо допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань.

Утім, пізніше стало відомо, що European Aquatics попросила Міжнародну федерацію водних видів спорту відтермінувати зняття санкцій зі спортсменів країн-агресорок.

Згодом World Aquatics випустила постанову, згідно з якою організаторам міжнародних змагань не можна відмовитися від допуску російських спортсменів.

Зазначимо, що Антоніо Сільва у середині травня цього року приїжджав до Києва та розповідав про плани провести в Україні чемпіонат Європи.