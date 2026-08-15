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Могло бути краще: Бабенко та Лісовець – про свій фініш у топ-5 фіналу ЧЄ-2026 на дистанції 50 м брасом

Олексій Мурзак — 15 серпня 2026, 22:15
Могло бути краще: Бабенко та Лісовець – про свій фініш у топ-5 фіналу ЧЄ-2026 на дистанції 50 м брасом
Степан Бабенко
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Українські плавці Степан Бабенко та Володимир Лісовець прокоментували свій фініш у топ-5 на 50 м брасом в межах чемпіонату Європи-2026.

У коментарі Суспільне Спорт обидва зазначили, що надалі будут покращувати рівень та підвищувати цю планку.

"Вчора я перебив рекорд, сьогодні – він знову перебив його. Я думаю, що це буде продовжуватися ще якийсь час, поки ми будемо покращувати рівень в українському плаванні та підвищувати цю планку", – зазначив Лісовець.

Водночас Бабенко наголосив, що у фіналі припустився кількох помилок.

"Ми зробили все на 100%. Не скажу, що дуже добре почувався, та припустився кількох помилок. Могло бути краще, але маємо четверте і п'яте місця – це дуже хороший результат.

Я дуже задоволений. Не очікував, що так вийде. Я плив у півфіналі – було значно відчувати воду, і почувався дуже гарно. А зараз не дуже, але результат якось покращив", – сказа Бабенко.

Нагадаємо, Степан Бабенко випередив Володимира Лісовця на четвертій сходинці та перехопив у партнера за збірною національний рекорд України – 26.72 секунди.

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