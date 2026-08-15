Могло бути краще: Бабенко та Лісовець – про свій фініш у топ-5 фіналу ЧЄ-2026 на дистанції 50 м брасом

Українські плавці Степан Бабенко та Володимир Лісовець прокоментували свій фініш у топ-5 на 50 м брасом в межах чемпіонату Європи-2026.

У коментарі Суспільне Спорт обидва зазначили, що надалі будут покращувати рівень та підвищувати цю планку.

Водночас Бабенко наголосив, що у фіналі припустився кількох помилок.

"Ми зробили все на 100%. Не скажу, що дуже добре почувався, та припустився кількох помилок. Могло бути краще, але маємо четверте і п'яте місця – це дуже хороший результат.



Я дуже задоволений. Не очікував, що так вийде. Я плив у півфіналі – було значно відчувати воду, і почувався дуже гарно. А зараз не дуже, але результат якось покращив", – сказа Бабенко.