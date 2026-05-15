Президент European Aquatics: У нас є плани знову провести у Києві чемпіонат Європи

Президент European Aquatics Антоніо Сільва відвідав Київ та заявив, що Україна може провести ще один чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

Слова функціонера передає Ukrainian Diving Federation.

"Я перебуваю в постійному контакті з вашим президентом Ігорем Лисовим, і в нас є плани знову провести у Києві чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Але це стане можливим лише після того, як ми зможемо гарантувати безпеку всім учасникам. Для нас важливо, щоб українські спортсмени брали участь у змаганнях, адже це найкраща можливість представити свою країну міжнародній спільноті. Ми цінуємо ваш високий рівень і впевнені, що ви гідно представите і Україну, і Європу на Олімпійських іграх 2028 року", – заявив Сільва.

Європейська першість двічі проходила у Києві – у 2017 та 2019 роках.

Напередодні у китайському Пекіні завершився Суперфінал Кубку світу зі стрибків у воду. Збірна України посіла в медальному заліку турніру в Пекіні четверте місце.