17-річний японець побив світовий рекорд у плаванні на 200 м брасом

17-річний японець Шин Охаші побив світовий рекорд на дистанції 200 метрів брасом у змаганнях з плавання на Азійських іграх, попри те, що він перед початком змагань перехворів на коронавірус.

Про це повідомляє BBC. Деталі додає Associated Press.

Він переплив 200-метрову дистанцію за 2 хвилини 4.83 секунди, що на 0.65 секунди менше за найкращий світовий показник у цій дисципліні, який встановив китаєць Цінь Хайян у 2023 році.

Завдяки цьому результату Охаші став переможцем змагань. Він випередив Дениса Петрашова з Киргизстану та південнокорейця Чо Сон Чже.

Результати змагань (Азійські ігри, 200 м брасом, чоловіки).

Шин Охаші (Японія) – 2:04.83 (Світовий рекорд) Денис Петрашов (Киргизстан) – 2:08.67 Чо Сон Чже (Південна Корея) – 2:08.76

Окрім того, 17-річний атлет зізнався, що підхопив коронавірус під час підготовки, проте зумів відновитися перед стартом змагань.

"Що стосується Covid, то, зрештою, це дещо викликало у мене певну психологічну тривогу. Але, з іншого боку, з фізичної точки зору, я вважаю, що це пішло мені на користь, оскільки я зміг як слід відпочити під час періоду відновлення".

Зауважимо, що для Охаші ця золота медаль стала другою, яку він здобув на Азійських іграх. Раніше він тріумфував у запливі на 100 метрів брасом.

Також варто зазначити, що минулого року 17-річний японець став чемпіоном світу серед юніорів.

Охаші став наймолодшим плавцем з 2002 року, якому вдалося побити світовий рекорд в індивідуальній дисципліні на довгій воді. Тоді у 17-річному віці легендарний американський атлет Майкл Фелпс встановив найкращий показник у світі з 400 метрів комплексом.

Нагадаємо, що раніше на Азійських іграх трапився курйозний інцидент за участю збірної Південної Кореї з хокею на траві. Перед стартом матчу проти Бангладешу пролунав гімн КНДР замість їхнього власного.