Шеремет виграв золоту медаль ЧЄ-2026 на дистанції 50 метрів вільним стилем

У неділю, 16 серпня, на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту відбувся фінал у запливі на 50 метрів вільним стилем, де золоту медаль виборов Микита Шеремет.

Українець фінішував першим, показавши час 21,13, встановивши новий національний рекорд. Відзначимо, що ця медаль стала першою для України у плаванні на цьогорічній європейській першості.

Ще один представник України Владислав Бухов показав 5-й час (21.58).

Також зазначимо, що Шеремет показав 14-й найшвидший час в історії на 50-метрівці вільним стилем.

Світовий рекорд у 2026 році оновив Камерон Макевой – 20.88 сек. Загалом в історії було лише три спортсмени, які долали цю дистанцію за менше, ніж 21 секунду. Окрім Макевоя, це бразилець Сезар Сьєло – 20.91 (2009) та француз Фредерік Буске – 20.94 (2009).

Результати фіналу на 50 метрів вільним стилем, чоловіки

Нагадаємо, у півфіналі Бухов та Шеремет здобули перемоги у своїх запливах. Тоді Микита лише повторив національний рекорд, який належав саме Владиславу.

Напередодні українські плавці Степан Бабенко та Володимир Лісовець прокоментували свій фініш у топ-5 фіналу на 50 м брасом в межах чемпіонату Європи-2026.