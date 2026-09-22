Дворазова олімпійська чемпіонка з плавання вирішила відновити кар'єру та змінити дистанцію

Дворазова олімпійська чемпіонка з плавання Татьяна Сміт ухвалила рішення відновити кар'єру, проте тепер спортсменка бажає виступати на новій дистанції.

Про це вона розповіла в етері BBC World Service.

29-річна спортсменка зазначила, що більше не відчуває того негативу стосовно плавання, який переслідував її останніми роками, й тепер знову полюбила цю дисципліну.

"Кожного разу, коли я повертаюся до басейну і пірнаю у нього, я думала: "Так, це відчуття, за яким я дуже сумую". Поступово протягом півтора року я просто зрозуміла, що справді люблю плавати. Тому хочу поновити кар'єру і спробувати щось нове".

Утім, тепер атлетка планує спробувати іншу дистанцію – 50 м брасом. Ця дисципліна вперше з'явиться на Олімпіаді 2028 року в Лос-Анджелесі.

"Я подумала: "Чому б мені не спробувати? Чому б мені не дати собі цей виклик? Переосмислити себе".

Зауважимо, що Сміт завершила кар'єру в плаванні після OI-2024 в Парижі, де вона здобула єдину серед представників ПАР на тих Іграх золоту медаль, тріумфувавши на 100-метровці брасом. Атлетка на тих змаганнях також здобула срібну медаль на 200-метровій дистанції.

Окрім того, Сміт вигравала "золото" на Олімпіаді 2020 року в Токіо у запливі на 200 метрів брасом та "срібло" на 100-метровій дистанції. Вона перша в історії південноафриканка, котра вигравала чотири олімпійські медалі.

Також спортсменка стала чемпіонкою світу у 2023 році й тричі ставала переможницею Ігор Співдружності.

Нагадаємо, що напередодні олімпійська чемпіонка з веслування Марлус Олденбурґ оголосила про відновлення кар'єри.