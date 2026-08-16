Шеремет оцінив свої шанси на перемогу на Олімпіаді-2028 після "золота" Євро-2026

Український плавець Микита Шеремет поділився емоціями після перемоги на чемпіонаті Європи-2026 на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Його цитує Суспільне Спорт.

Талановитий спортсмен оцінив свої перспективи на наступних Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі та чемпіонаті світу-2027 в угорському Будапешті.

"Це дуже велика подія. Дуже щасливий. Найкращі емоції відчуваю прямо в даний момент. Я думаю, що якщо буду бити рекорди, то шанси на перемогу є і на чемпіонаті світу, і на Олімпіаді", – заявив Микита.

У фінальному запливі Шеремет показав час 21,13, встановивши новий національний рекорд. Відзначимо, що ця медаль стала першою для України у плаванні на цьогорічній європейській першості.

Нагадаємо, у півфіналі Бухов та Шеремет здобули перемоги у своїх запливах. Тоді Микита лише повторив національний рекорд, який належав саме Владиславу.

Напередодні українські плавці Степан Бабенко та Володимир Лісовець прокоментували свій фініш у топ-5 фіналу на 50 метрів брасом в межах чемпіонату Європи-2026.