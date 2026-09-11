World Aquatics зобов’язала організаторів турнірів підписувати зобов’язання щодо допуску росіян

Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) зобов'язала організаторів усіх міжнародних турнірів підписувати зобов'язання допускати до старту російських спортсменів.

Про це повідомив у коментарі Росконгрес Спорт генеральний секретар Федерація водних видів спорту Росії Радмір Габдуллін.

"Ми домоглися від World Aquatics рішення на президії про те, що країни, які беруть на себе проведення великих міжнародних змагань, повинні обов'язково підписати згоду про те, що уряди цих країн не перешкоджатимуть російським і білоруським спортсменам отримувати візи, що не буде абсолютно жодного тиску.

В іншому разі World Aquatics позбавляє права на проведення чемпіонатів, першостей та кубків і передає їх іншим країнам, де до нас ставляться лояльно. Це стало можливим завдяки тісним взаєминам голови Федерації водних видів спорту Росії Дмитра Мазепіна та керівництва World Aquatics", – заявив Габдуллін.