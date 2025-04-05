Буковинка – чемпіон жіночої Суперліги України сезону-2024/25

Сьогодні, 5 квітня, відбувся третій матч фінальної серії плейоф жіночої Суперліги України з волейболу, в якому Буковинка обіграла Балту та стала чемпіоном.

Переможниці регулярного сезону видали дуже переконливий виступ, як і в попередніх двох іграх серії.

Балта протягом усього матчу намагалася не дати суперницям закрити протистояння на їхньому майдунчику, але колектив з Чернівців був все ж таки сильніший за них.

Буковинка знову виграла з рахунком 3:0, дозволивши Балті забрати у фінальній серії всього один сет. У підсумку до перемоги в регулярному сезоні Буковинка додала перемогу в фінальній серії, яка принесла їй золоті медалі чемпіонату України та помсту за поразку в фіналі Кубку України.

Жіноча Суперліга з волейболу – плейоф

Фінал, третій матч, 5 квітня

Балта – Буковинка 0:3 (22:25, 20:25, ) – Буковинка виграла серію 3-0

Нагадаємо, що сьогодні також визначилися бронзові призерки жіночої Суперліги з волейболу – нагороди між собою розігрували Добродій-Медуніверситет та Галичанка.

Раніше стало відомо, хто стартував з перемоги в фінальних серіях чоловічої Суперліги України.