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Епіцентр-Подоляни у напруженій битві переміг Житичі та повів у фіналі Суперліги

Олексій Погорелов — 5 квітня 2025, 19:20
Епіцентр-Подоляни
Епіцентр-Подоляни
Instagram Епіцентр-Подоляни

У суботу, 5 квітня, стартувала бронзова серія плейоф чоловічої української Суперліги з волейболу, в якій зійшлися МХП-Ладижин та Україна U-20.

Більш досвідчені гравці скористалися своєю перевагою, щоб повести в серії за бронзові медалі. Господарі майданчика виграли перші два сети, після чого дозволили супернику скоротити відставання.

Але четвертий сет став останнім в цьому поєдинку, який завершився з рахунком 3:1 на користь МХП-Ладижин.

Паралельно із цим стартувала фінальна серія між Епіцентром-Подоляни та Житичами. Команди видали трилер на п'ять сетів, де ніхто не мав бажання віддавати перемогу іншому.

Після успіху в першому сеті, господарі майданчика програли два наступні супернику з Житомира, який не зміг скористатися цією перевагою. Епіцентр зрівняв рахунок, а потім виграв п'ятий сет та повів у серії.

Суперліга з волейболу – плейоф
Фінал, перший матч, 5 квітня

Епіцентр-Подоляни – Житичі 3:2 (25:15, 23:25, 22:25, 25:19, 15:9)

Бронзовий фінал, перший матч, 5 квітня

МХП-Ладижин – Україна U-20 3:1 (25:16, 26:23, 13:25, 25:23) – рахунок в серії 1-0

Наступні матчі обох серій відбудуться завтра, 6 квітня. Старт поєдинків запланований на 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 квітня, визначилися бронзові призерки жіночої Суперліги з волейболу.

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волейбол

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