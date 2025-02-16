Балта "всуху" обіграла Буковинку та вперше стала володаркою жіночого Кубку України

У неділю, 16 лютого, у Чернівцях в СК "Маленький Париж" відбувся фінальний матч жіночого Кубку України з волейболу сезону-2024/25.

У вирішальному поєдинку за трофей боролиса місцева Буковинка та Балта, які вчора вибороли путівки до фіналу, перемігши Нафтусю та Добродій-Медуніверситет відповідно.

Незважаючи на статус фавориток, волейболістки чернівецького клубу дозволили своїм суперницям забрати перші два сети з однаковим рахунком 25:22.

Третій сет колектив з Балти розпочав дуже впевнено, дійшовши до рахунку 12:3. Головному тренеру господарок майданчика довелося брати два тайм-аути. І варто зазначити, що це допомогло, бо Буковинка зробила ривок 9:2. А потім чернівецькі волейболістки навіть вийшли вперед 21:20.

В напруженій боротьбі на останніх подачах Балта довела гру до "сухої" перемоги в трьох сетах та тріумфу в турнірі.

Жіночий Кубок України з волейболу сезону-2024/25

Фінал, 16 лютого

Буковинка – Балта 0:3 (22:25, 22:25, 23:25)

Для Балти цей Кубок України став першим в історії. Більше того, це був перший фінал для колектива з одеської області.

Нагадаємо, що сьогодні також пройшли два матчі українською Суперліги, в одному з яких Епіцентр-Подоляни здобув чергову перемогу, залишившись непереможним.