Буковинка в кроці від чемпіонства, Добродій-Медуніверситет наближається до "бронзи" Суперліги

У неділю, 30 березня, пройшли другі матчі фінальних серій плейоф української Суперліги з волейболу.

Вчора, 29 березня, Буковинка не мала проблем у грі з Балтою, яка не змогла скласти конкуренцію суперниці. Гравчині гостьової команди виправилися в першому ж сеті, який вони виграли 25:18.

Але на цьому їхній запал закінчився. Колектив з Чернівців доволі впевнено забрав наступні три сети та здобув другу перемогу в серії, максимально наблизившись до чемпіонського титулу.

У той же час Добродій-Університет та Галичанка, які змагаються за бронзові медалі чемпіонату України, майже повторили сценарій минулої зустрічі.

Гості знову забрали тільки один сет. І хоча вони боролися за перемогу в кожному з ним, Галичанка вдруге поступилася з рахунком 1:3.

Суперліга України з волейболу – плейоф

29 березня

Фінал, другий матч

Буковинка – Балта 3:1 (18:25, 25:17, 25:11, 25:18) – рахунок у серії 2-0

Бронзовий фінал, другий матч

Добродій-Медуніверситет – Галичанка 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:23) – рахунок у серії 2-0

Тепер в обох серіях буде невелика перерва, після якої вони повернуться, але в інших містах: Балта та Галичанка виступатимуть в ролі господарок.

Наступні матчі фінальних серій відбудуться 4 квітня. Обидві зустрічі розпочнуться о 17:00 та, можливо, стануть останніми в цих протистояннях, оскільки серії триватимуть до трьох перемог.

Нагадаємо, що нещодавно головна зірка українського волейболу оголосив про завершення кар'єри в збірній.