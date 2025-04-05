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Добродій-Університет вперше у своїй історії став бронзовим призером жіночої Суперліги

Олексій Погорелов — 5 квітня 2025, 18:30
Гравчині Добродій-Медуніверситет
Гравчині Добродій-Медуніверситет
Instagram Добродій-Медуніверситет

Сьогодні, 5 квітня, відбувся третій матч серії плейоф Суперліги України з волейболу, в якому визначився володар бронзових медалей сезону-2024/25.

Після двох перемог поспіль на власному майданчику Добродій-Медуніверситет готувався святкувати тріумф у гостях. Галичанка в свою чергу сподівалася продовжити серію.

Але тернопільському клубу не вдалося цього зробити. Колектив з Вінниці виграв усі три сети третього матчу, за рахунок чого закрив серію та став переможцем бронзового фіналу жіночої Суперліги.

Жіноча Суперліга з волейболу – плейоф
Бронзовий фінал, третій матч, 5 квітня

Галичанка – Добродій-Медуніверситет 0:3 (22:25, 18:25, 22:25) – Добродій-Медуніверситет виграв серію 3-0

Варто зазначити, що волейболістки клубу з Вінниці вперше в своїй історії виграли бронзові медалі чемпіонату України.

Нагадаэмо, що сьогодні, 5 квітня, також може визначитися чемпіон жіночої Суперліги в матчі між Балтою та Буковинкою. Старт цьог опоєдинку запланований на 19:00.

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