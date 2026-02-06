Українська правда
Зоц пояснив відсутність Дмитренко на тренуванні команди

Олександр Булава — 6 лютого 2026, 14:23
Зоц пояснив відсутність Дмитренко на тренуванні команди
Христина Дмитренко
instagram.com/vitleo_sport/

Головний тренер збірної України з біатлону Микола Зоц  пояснив ситуацію з Христиною Дмитренко, яка пропустила тренування команди.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Нормально почуваються дівчата. Не було на тренуванні Христини Дмитренко – трішки перестрахувалися, але думаю, що завтра буде. Провели гарні збори у Ріднау — у нормальному стані і психологічному, і фізичному. Будемо боротися, налаштовані по бойовому.

Чому Дмитренко пропустила тренування? Щось трішки у горлі — поберегли, щоб не підіймалася на висоту. Завтра, сподіваємося, все буде добре", – сказав Зоц.

У поточному сезоні Дмитренко посідає 45 місце в загальному заліку Кубку світу. Найкращим результатом є 21 сходинка в короткій індивідуальній гонці на етапі в Нове-Место. Для Христини Олімпіада-2026 стане дебютною.

Першою гонкою на ОІ-2026 буде змішана естафета, яка відбудеться у неділю, 8 лютого, та розпочнеться о 15:05 за київським часом.

Загалом на Іграх буде розіграно 11 комплектів медалей у біатлоні. Останній старт у цьому виді спорту відбудеться 21 лютого.

Микола Зоц

