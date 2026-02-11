Ніколи такого не бачили: олімпійського призера розкритикували після зізнання у зраді

Відверте зізнання у зраді норвезького біатлоніста Стурли Легрейда викликало бурхливу реакцію серед колег спортсмена та експертів.

Про це повідомляє NRK.

Свіжеспеченого бронзового призера Олімпійських ігор 2026 розкритикували за емоційні слова, які були сказані ним не надто вчасно.

"Це був повністю неправильний час і місце. Ми бачили хлопця, який шкодує, але момент для цього був невдалим", – сказав легендарний норвезький біатлоніст Йоханнес Тінгнес Бьо.

Чотириразова олімпійська чемпіонка Тереза Йогауг вважає неприпустимими такі заяви в прямому етері.

"Я ніколи не бачила такого інтерв'ю. Це абсолютно неправильний час і місце", – зазначила одна з найтитулованіших лижниць.

Під час пресконференції Легрейд визнав, що обрав не той момент і місце для зізнання. Через емоційну промову Стурли уся увага преси переключилася на нього, а не на олімпійського чемпіона в індивідуальній гонці Йогана Ботна.

Нагадаємо, що після гонки Легрейд несподівано розчулився та зі сльозами на очах зізнався у зраді дівчині, яку назвав "коханням свого життя".

