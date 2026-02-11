Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Ніколи такого не бачили: олімпійського призера розкритикували після зізнання у зраді

Сергій Шаховець — 11 лютого 2026, 13:30
Ніколи такого не бачили: олімпійського призера розкритикували після зізнання у зраді
Стурла Легрейд
Instagram Стурла Легрейд

Відверте зізнання у зраді норвезького біатлоніста Стурли Легрейда викликало бурхливу реакцію серед колег спортсмена та експертів.

Про це повідомляє NRK.

Свіжеспеченого бронзового призера Олімпійських ігор 2026 розкритикували за емоційні слова, які були сказані ним не надто вчасно.

"Це був повністю неправильний час і місце. Ми бачили хлопця, який шкодує, але момент для цього був невдалим", – сказав легендарний норвезький біатлоніст Йоханнес Тінгнес Бьо.

Чотириразова олімпійська чемпіонка Тереза Йогауг вважає неприпустимими такі заяви в прямому етері.

"Я ніколи не бачила такого інтерв'ю. Це абсолютно неправильний час і місце", – зазначила одна з найтитулованіших лижниць.

Під час пресконференції Легрейд визнав, що обрав не той момент і місце для зізнання. Через емоційну промову Стурли уся увага преси переключилася на нього, а не на олімпійського чемпіона в індивідуальній гонці Йогана Ботна.

Нагадаємо, що після гонки Легрейд несподівано розчулився та зі сльозами на очах зізнався у зраді дівчині, яку назвав "коханням свого життя".

Сьогодні на Олімпійських іграх відбудеться жіноча індивідуальна гонка на 15 кілометрів. У змаганнях візьмуть участь чотири українські біатлоністки.

Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями п'ятого змагального дня Олімпіади-2026 у текстовому онлайні.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Стурла Легрейд

Стурла Легрейд

Виграв олімпійську медаль і зізнався у зраді: зірковий норвезький біатлоніст розплакався під час інтерв'ю
Без Ботна та Легрейда: відомий склад Норвегії на першу гонку Олімпіади-2026
Дві зірки збірної Норвегії пропустять етап Кубку світу в Обергофі
Легрейд: Баккен мав таку волю до боротьби, про яку інші могли лише мріяти
Він – машина, а не людина: володар Великого кришталевого глобуса в захваті від тріумфу свого земляка

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік