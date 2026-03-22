Повторив досягнення Фуркада: Легрейд здобув п'яту поспіль особисту перемогу на Кубку світу

Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд наздогнав титулованого француза Мартена Фуркада за тривалістю переможної серії в особистих гонках Кубку світу.

Перемога в персьюті в Голменколлені стала для 29-річного біатлоніста п'ятою поспіль в особистих змаганнях серії. Стільки ж особистих гонок поспіль Мартен Фуркад виграв у сезоні-2016/17.

Більшу сурію особистих перемог на Кубку світу мають лише легендарні норвежці Йоганнес Бо та Уле-Ейнар Бйорндален.

Пальму першості утримує Бьо, який здобув дев'ять поспіль перемог у сезоні-2022/23. На другому місці Бйорндален, у якого на один виграш менше.

Зазначимо, що "золота" серія Легрейда триває з етапу в Контіолахті, де він став переможцем масстарту. Загалом норвежець здобув сім поспіль нагород вищої проби, з урахуванням естафет.

Продовжити переможну серію Легрейд може у неділю, 22 березня. Чоловічий масстарт, яким завершиться поточний сезон Кубку світу, розпочнеться о 16:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Легрейд виграв Малий кришталевий глобус у заліку спринтерських гонок у межах Кубку світу сезону-2025/26.